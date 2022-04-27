Infowatch обновила линейку ИБ-продуктов

ГК Infowatch объявила о новых возможностях своих ИБ-продуктов для предотвращения утечек данных, мониторинга действий сотрудников, контроля хранения информации, визуальной и предиктивной аналитики данных.

В 2022 г. состоялось пять продуктовых релизов, в которые вошли новые аналитические инструменты для выявления рисков информационной безопасности и расследования инцидентов на основе технологий искусственного интеллекта – как ответ на критический уровень угроз и недостаток кадров в ИБ.

Кроме того, все продукты линейки Infowatch теперь имеют версии под Linuх, в том числе отечественные и сертифицированные, то есть соответствуют требованиям импортозамещения.

Продуктовые релизы получили: DLP-система Infowatch Traffic Monitor и ее модуль мониторинга действий сотрудников Infowatch ActivityMonitor, DCAP-система Infowatch Data Discovery для контроля доступа к данным, инструмент визуальной аналитики данных Infowatch Vision, UBA-система Infowatch Prediction – инструмент предиктивной аналитики данных.

По данным экспертно-аналитического центра ГК Infowatch, в последние годы растет количество утечек данных умышленного характера, а векторы угроз усложняются: все чаще речь приходится вести о «гибридных атаках», при которых атакующие прибегают к помощи инсайдеров. Будучи умножена на рост количества данных, эта тенденция требует пристального внимания к защите конфиденциальной информации, в особенности в текущих реалиях.

На первое место выходит необходимость быстрого анализа оперативной обстановки, обнаружения признаков нарушений, в том числе готовящихся, и оценка степени риска. Предиктивная аналитика данных Infowatch Prediction – решение класса UBA (User Behavior Analysis). На основе технологий искусственного интеллекта Infowatch Prediction выявляет подозрительные события и сотрудников и идентифицирует риски, не создавая дополнительной нагрузки на ИБ-специалистов, а, напротив, помогает фокусироваться только на наиболее критичных. Infowatch Prediction не требует настройки и не завязан ни на какие предопределенные вендором паттерны поведения, то есть самостоятельно обучается, анализируя сотни параметров, под реалии конкретного предприятия. Это единственное решение на рынке, в котором полноценно реализована концепция анализа поведения сотрудников для идентификации рисков ИБ, утверждают в Infowatch.

Из десятков других доработок отмечается три: универсальный перехватчик файлов, не чувствительный к смене протокола приложения, с помощью которого любое приложение можно поддержать за считанные дни. Второе – автоматически обучаемый классификатор документов «Автолингвист» на основе технологий искусственного интеллекта, с которым система может научиться детектировать документы новой тематики в течение часов и без привлечения специалистов вендора. И третье – существенно переработанные и расширенные возможности управления установкой, обновлениями, правами доступа и настройками системы для работы в больших и территориально распределенных компаниях и организациях.

Технический директор Infowatch Андрей Бирюков сказал: «В основе нашей продуктовой разработки – собственные прикладные исследования, и на их базе – создание новых перспективных технологий, не имеющих аналогов у конкурентов. Мы уже сделали первыми на рынке единственную в своем роде защиту от утечки информации, например, ПДн, из баз данных, защиту векторной графики, предложили концепцию универсального перехватчика и реализовали на ее основе перехват файлов. В конечном счете для наших клиентов это означает более надежную защиту и более высокую степень автоматизации».

Директор по инновационным проектам ГК Infowatch Андрей Арефьев отметил: «Методы искусственного интеллекта дают нам возможность решать задачи невозможные для других продуктов. Можно ли вручную закрыть задачу анализа всех документов компании и создания правил защиты? Конечно, нет, так как это значит, что защита будет «дырявой», искусственный интеллект способен это в корне изменить, мы уже анонсировали некоторые наши технологические разработки, в ближайшее время будет и коммерческий релиз».