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Модульбанк подтвердил соответствие стандартам безопасности PCI DSS

Модульбанк прошел регулярный аудит и подтвердил соответствие стандарту безопасности данных, принятым в индустрии платежных карт (PCI DSS). Стандарт разработан международными платежными системами Visa и Masterсard и требуется для обработки данных пластиковых карт. Он подтверждает, что в ходе транзакций деньги клиентов надежно защищены.

Для получения сертификации необходимо построить безопасную инфраструктуру и на ежегодной основе проходить аудит, который идет по 12 направлениям и 300 пунктам. Проверку проводит специальная компания со статусом Qualified Security Assessor, который подтвержден Советом PCI SSC.

Среди направлений, например, есть такие как защита вычислительной сети, защита хранимых, а также передаваемых данных о держателях карт, антивирусная защита информационной инфраструктуры, механизмы аутентификации и другие.

Модульбанк прошел проверку, сейчас аудитор готовит сертификат о том, что процессы в банке соответствуют стандарту PCI DSS Level 1.

«Мы начали работу по подтверждению сертификации в марте 2022 г. И гордимся тем, что в очередной раз доказали соответствие наших процессов и инфраструктуры стандартам PCI DSS. Это сигнализирует о высоком уровне безопасности нашей инфраструктуры, отлаженности процессов, а также ответственности и квалификации сотрудников, которые занимаются обслуживанием нашей информационной системы», — сказал Илья Титов, ИТ-директор Модульбанка.

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