«РТК-Солар» перевела клиентов сервиса защиты от сетевых угроз на российское решение Usergate

«РТК-Солар» перевела клиентов сервиса защиты от сетевых угроз Unified Threat Management (UTM), ранее подключенных к западному решению, на технологии российской компании Usergate. Экстренное переключение реализовано в течение 1-2 дней. При этом сервис на базе отечественных разработок был доступен заказчикам и ранее как альтернатива решениям иностранных вендоров.

«Сегодня уровень киберугрозы драматически растет, при этом большая часть опасных для инфраструктуры воздействий, включая загрузку различного вредоносного ПО, реализуется через сетевой трафик. На этом фоне за последние месяцы спрос на периметровые средства защиты, в том числе межсетевые экраны нового поколения, вырос на 30-50%. В то же время критически важным оказалось наличие в сервисном портфеле именно отечественных решений. Мы благодарим компанию Usergate, с которой сотрудничали и ранее, за то, что в текущих непростых условиях она проявила себя как надежный бизнес-партнер», – отметил Альберт Маннанов, менеджер по развитию сервисов Solar MSS компании «РТК-Солар».

«РТК-Солар» – опытный сервис-провайдер, обладающий профессиональной экспертизой, и мы рады, что компания использует наше решение для защиты своих клиентов. Также отметим, что в начале марта мы провели все необходимые работы по переносу собственной инфраструктуры в центры обработки данных, расположенные на территории России. Это позволит обеспечить стабильную работу решений Usergate, их активацию и обновление», – сказал Артур Салахутдинов, руководитель направления MSSP Usergate.

Решение Usergate, используемое в рамках сервиса UTM, объединяет в себе межсетевой экран нового поколения (NGFW) и систему обнаружения вторжений (IPS). Межсетевой экран контролирует и фильтрует проходящий через него трафик, организуя безопасное использование интернета сотрудниками, блокировку нежелательных сервисов, хостов, приложений и защиту внутренней сети от нелегитимного доступа из интернета. А система IPS в режиме реального времени отслеживает атаки злоумышленников, использующих известные уязвимости, и блокирует их.

Также Usergate обладает функцией интернет-фильтрации. В частности, это фильтрация по категориям, морфологический анализ содержимого страниц, безопасный поиск, фильтрация баннеров и скриптов отслеживания, контроль закачек, мониторинг и статистика использования интернета.

Поскольку услуга оказывается по сервисной модели, компании-заказчику не нужно закупать и устанавливать на своей сети дорогое оборудование. На границе корпоративной сети организации устанавливаются только специальные устройства (Customer Premises Equipment, CPE), которые входят в состав сервиса. CPE направляет весь входящий интернет-трафик по защищенному каналу в ЦОДы, где он проходит фильтрацию.

Администрирование решения Usergate, настройка и поддержка каналов связи находится в ведении специалистов «РТК-Солар», что позволяет разгрузить штатные ИБ-службы заказчиков.