Обманутые клиенты интернет-сервисов до сих пор пренебрегают правилами безопасности при совершении покупок и оплаты услуг

Свыше четверти россиян в 2022 г. хотя бы раз лишились денег при совершении покупок в интернет-магазинах и маркетплейсах и в процессе оплаты услуг онлайн-сервисов. Об этом CNews сообщили представители СДЭК.

Из них подавляющее большинство до столкновения с мошенниками переоценивали свои возможности распознать их, но даже получив горький опыт, все еще пренебрегают мерами безопасности. Таковы результаты опроса, проведенного мультисервисным логистическим оператором СДЭК. В опросе приняли участие 1502 респондента из всех федеральных округов в возрасте старше 18 лет. Из них 46% — женщины и 54% — мужчины.

Как минимум каждый четвертый респондент (28%) в 2022 г. хотя бы раз нарывался на мошенников и был обманут в процессе совершения покупок в интернет-магазинах и маркетплейсах или оплате услуг онлайн-сервисов. Лишь каждому седьмому из них удавалось вернуть свои деньги.

Больше половины респондентов, пострадавших от мошенников, до того, как их обманули, оценивали уровень своей подкованности в части интернет-безопасности «достаточно высоко» (54%), а каждый пятый (20%) — «очень высоко: думал(а), что меня невозможно обмануть».

Респондентам предлагалось уточнить, как именно их обманули.

Каждый третий (31%) зашел на сайт, оплатил покупку или услугу, не получил никаких уведомлений и на следующий день/неделю сайт стал недоступен. Свыше четверти (29%) оплатили покупку на сайте, но продавец не выслал трек-номер, в «службе поддержки» говорили о проблемах с поставками — в итоге товар так и не отправили, а номер стал недоступен. Каждый восьмой (12%) зашел на сайт якобы известного бренда, оформил доставку, трекинговый номер не получил, а посылки не дождался. Позвонив на сайт, обнаружил, что заказа нет и что оформил он его на подставном сайте, который отличался от настоящего парой символов в ссылке. Каждый десятый (10%) увидел рекламу брендового товара по цене значительно ниже среднерыночной, оформил покупку с предоплатой и в итоге получил китайскую подделку.

Респондентам также предлагалось объяснить, почему они захотели обратиться именно к продавцам, которые впоследствии оказались недобросовестными.

Почти половину опрошенных (48%) привлекло то, что продавец предлагал условия гораздо выгоднее среднерыночных. Треть (34%) поверили на слово, объяснив, что человек был очень убедительным. Почти столько же (31%) покупали товар/оплачивали услугу в спешке, поэтому не уделили достаточно времени и внимания вопросам безопасности совершения сделки.

Результаты опроса позволяют сделать вывод, что пользователям стоит уделить больше внимания самообразованию в части защиты своих персональных данных при совершении покупок, а поставщикам услуг следует чаще информировать клиентов о существующих схемах обмана и о способах минимизации риска быть обманутым.

Например, 60% респондентов соглашаются на просьбу продавца перевести беседу из официального чата сервисов в WhatsApp или любой другой мессенджер, где мошенники могут бесконтрольно предлагать покупателю перейти по вредоносным ссылкам и через них вывести деньги с карты.

Каждый второй опрошенный (50%) не всегда обращает внимание на адрес ссылки, по которой продавец просит перейти для совершения оплаты, в то время как фишинговые сайты могут отличаться от настоящих сайтов брендов или сервисов даже всего на один символ.

Каждый шестой респондент (16%) потенциально готов оплатить товар без предъявления продавцом накладной, а каждый седьмой (15%) не помнит, привязана ли его банковская карта к сайтам интернет-магазинов, маркетплейсов, служб доставки, сайтов продажи авиа-/жд-билетов и т.д.

По данным Group IB, с марта 2022 г. более чем на треть в России выросло количество фишинговых сайтов, имитирующих сервисы экспресс-доставки товаров за границу. Такие сайты хорошо сконструированы, чтобы не вызвать подозрений пользователей. Зачастую в мошеннической схеме может участвовать несколько человек, каждый из которых будет сопровождать жертву на разных этапах. Например, после оформления заказа с пользователем встречается курьер, выдает символическую накладную, ссылаясь на спешку или неработающий терминал, принимает деньги переводом на карту и забирает посылку, а через некоторое время обманутому клиенту может спустя время прийти уведомление об утилизации отправления.

Иван Семягин, руководитель направления разработки СДЭК, рассказал, как простыми способами защититься от подобных действий мошенников. В первую очередь нужно всегда проверять адрес интернет магазина – он должен быть таким же как официальный. Также необходимо посмотреть другие страницы сайта («О компании», «Вакансии» и другие) – зачастую фишинговые сайты хорошо прорабатывают только «основной сценарий», а побочные страницы могут полностью отсутствовать. Если предложение значительно лучше рыночного, то лучше почитать о сайте/продавце отзывы в интернете, часто там уже есть отзывы о качестве товара и сервисе. Если вы передаете товар курьеру, обязательно проверьте его документы и сравните с данными, которые предоставила вам курьерская служба.