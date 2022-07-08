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Антивирус Dr.Web Security Space успешно прошел тестирование в лаборатории, аккредитованной Microsoft

«Доктор Веб», российский разработчик антивирусного ПО и решений в области компьютерной безопасности, сообщила о том, что антивирус Dr. Web Security Space 12.0 для Windows получил сертификат лаборатории SKD Labs, аккредитованной Microsoft.

Результаты тестирования, проведенного аккредитованной Microsoft лабораторией SKD Labs, подтвердили, что антивирус Dr.Web Security Space имеет право на участие в Microsoft Virus Initiative (MVI). Это программа, в рамках которой Microsoft передает разработчикам антивирусов ключевые детали о своих технологиях, чтобы они более эффективно детектировали вирусы под Windows.

Security Space — это основной однопользовательский антивирус от компании «Доктор Веб», который используется как в домашнем, так и в корпоративном сегменте. Для бизнеса он поставляется под названием Desktop Security Suite в составе Enterprise Security Suite — единого решения, предназначенного для защиты всех узлов корпоративной сети. Также он входит в состав комплектов Dr.Web для учреждений дошкольного, начального, среднего и дополнительного образования.

Dr.Web Security Space не требует от пользователя специальных знаний и подходит для компьютеров с любой производительностью. Он отвечает за защиту системной памяти, жестких дисков и съемных носителей домашних компьютеров от угроз любого типа: вирусов, руткитов, троянских программ, шпионского и рекламного ПО, хакерских утилит и всех возможных типов вредоносных объектов из любых внешних источников.

Качество разрабатываемого компанией ПО подтверждают лицензии и сертификаты, разрешающие использовать его в организациях с повышенными требованиями к уровню безопасности.

«С 2008 г. мы не отправляли наши продукты ни в одну из сторонних лабораторий, так как рассматривали участие в так называемых независимых тестах на защиту от вредоносных программ как маркетинговый инструмент, — сказал генеральный директор компании «Доктор Веб» Борис Шаров. — Однако теперь, в связи с изменением политики Microsoft, мы столкнулись с ситуацией, когда стало обязательным проходить сертификацию в одной из аккредитованных корпорацией лабораторий. Обратившись к старейшему в мире тестеру — в британскую Virus Bulletin — мы узнали, что на данный момент она отказывается сотрудничать с компаниями из России. Тем приятнее был опыт взаимодействия с китайской лабораторией SKD Labs, которая показала профессиональный подход к делу, а не политические пристрастия».

Сертификат SKD Labs, подтверждающий право на участие Dr.Web Security Space 12.0 для Windows в Microsoft Virus Initiative (MVI), будет действителен в течение года.

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