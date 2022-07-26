Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности Пользователю
|

Инициатива No More Ransom помогла более 1,5 млн пользователей по всему миру восстановить данные

Инициатива No More Ransom, благодаря которой жертвы программ-шифровальщиков могут восстановить свои данные, подводит итоги работы за шесть лет. С момента создания количество партнеров программы выросло с четырех до 188, а на сайте стали доступны 136 инструментов для расшифровки файлов. Всего с помощью No More Ransom более чем 1,5 млн пользователей по всему миру смогли восстановить свои данные — проект доступен на 37 языках. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

«Лаборатория Касперского» как одна из компаний партнеров-основателей внесла свой вклад в разработку девять инструментов дешифровки, которые помогают восстанавливать данные, зашифрованные 38 семействами программ-вымогателей. За последние 12 месяцев только в России эти утилиты были скачаны более 8000 раз. Всего, начиная с 2018 г., пользователи по всему миру скачали их более 300 тыс. раз.

Как правило, программа-вымогатель шифрует ценную информацию на устройстве, делая ее недоступной для пользователя. Заражение может произойти вследствие посещения небезопасных и мошеннических веб-сайтов, загрузки программного обеспечения, открытия вредоносных вложений, а также через протокол удаленного доступа (RDP) или эксплуатацию уязвимостей на серверах, подключенных к интернету. Затем злоумышленники требуют выкуп у жертвы, обещая взамен вернуть данные в первоначальном виде, зачастую также угрожая их публикацией. Этот тип атак развивается уже много лет и затрагивает как частных пользователей, так и организации, а сами злоумышленники создают целые экосистемы.

Инициативу по борьбе с программами-шифровальщиками в 2016 г. запустили Европол, полиция Нидерландов, «Лаборатория Касперского» и другие партнеры. На официальном сайте участники проекта публикуют инструменты для расшифровки, руководства и инструкции о том, как и кому сообщить о киберпреступлениях. Эти утилиты и материалы уже помогли жертвам 165 видов программ-вымогателей бесплатно вернуть свои данные. Проект также призван повышать осведомленность пользователей о том, как работают такие программы и какие меры можно предпринять, чтобы предотвратить заражение.

«Программы-вымогатели по-прежнему остаются одной из серьезных проблем кибербезопасности. Только за первые три месяца 2022 г. более 74 тыс. пользователей столкнулись с атаками шифровальщиков, и все они были успешно предотвращены. Здорово, что проект помогает людям и компаниям восстанавливать их цифровые активы без уплаты выкупов злоумышленникам. Таким образом, мы наносим удар по их уязвимому месту — самой бизнес-модели, которая предполагает заработок на расшифровке данных. Мы намерены продолжать бороться с вымогателями вместе с нашими партнерами и будущими участниками проекта» — отметил Дмитрий Галов, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Автомобили в 170 странах мира можно удаленно обездвижить из-за «дыр» в китайских гаджетах

Число атак вирусов-шифровальщиков на российский ритейл подскочило вдвое

Хакерское ПО, созданное по принципу швейцарского ножа, атакует системы под Linux

Хакер рассказал в мемуарах, как он обходил спам-фильтры Mail.ru

Хакерская программа атакует ПК Mac из облаков «Яндекса» и Dropbox

Tor амнистирован. Роскомнадзор разблокировал популярный у россиян сервис

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие 4G-модемы для дачи: выбор ZOOM

Обзор 4К-телевизора Hyundai H-LED65FU7002: корейское железо и российский софт

Лучшие умные увлажнители воздуха с Wi-Fi: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Что общего между квантовой информацией и снежинками?

Марсианский метеорит опровергает теорию формирования планет

Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход
Показать еще