«Лаборатория Касперского» и Security Vision объявили о совместимости своих продуктов

«Лаборатория Касперского» и Security Vision подтвердили совместимость SIEM-системы Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA) и автоматизированной платформы информационной безопасности Security Vision в ходе всестороннего тестирования.

Интеграция включает в себя два потока взаимодействия: информация по ИТ-активам: Security Vision обогащает внутреннюю базу активов данными из KUMA; информация по подозрениям на инцидент (алертам) и исходным событиям передаётся в рамках двунаправленной схемы взаимодействия.

Работая в связке, продукты дополняют функциональность друг друга: KUMA реализует мониторинг событий на предмет нарушений принятых политик безопасности, а Security Vision автоматизирует процесс расследования и реагирования на выявленные события ИБ. Результат интеграции будет наиболее востребован в компаниях с высоким уровнем зрелости процессов ИБ в рамках их Security Operation Center.

«Российские компании всё чаще сталкиваются с критичными киберинцидентами. Своевременно отразить атаку и минимизировать её последствия возможно при оперативной реакции на неё. По статистике Kaspersky Global Emergency Response Team, в 2021 г. более половины инцидентов были выявлены только после наступления неблагоприятных последствий, и в 37% случаев потребовалось более месяца на восстановление бизнес-процессов. Существенно сократить время обнаружения и реагирования позволит автоматизация основных ИБ-функций. Для крупных же компаний, которые работают с большими объёмами данных из множества разных источников, автоматизация — это уже необходимость, — сказал Дмитрий Стеценко, руководитель направления развития единой платформы кибербезопасности «Лаборатория Касперского». — KUMA — ядро нашей XDR-платформы, один из принципов которой — открытость внешним интеграциям. Взаимодействие с Security Vision IRP дополнит имеющиеся в KUMA коробочные интеграции и значительно расширит возможности наших заказчиков по автоматизации даже самых сложных и ресурсоёмких ИБ-процессов, позволяя, например, выстроить многоэтапные цепочки реагирования на инциденты».

«В современном мире очень важно своевременно и качественно реагировать на возникающие угрозы информационной безопасности, а в текущей геополитической ситуации это особенно актуально. Поэтому возрастает актуальность ИБ-решений от надёжных отечественных поставщиков. Применение комплекса решений KUMA и Security Vision позволит осуществлять непрерывный мониторинг и выявление потенциальных инцидентов кибербезопасности, а также выполнять автоматическое реагирование с целью минимизации их влияния и снижения потерь», — сказал Роман Овчинников, руководитель отдела исполнения Security Vision.

Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA) — решение класса SIEM (Security Information and Event Management), которое предназначено для централизованного сбора, анализа и корреляции ИБ-событий из различных источников данных для выявления потенциальных киберинцидентов и их своевременной нейтрализации. В основе системы лежит микросервисная архитектура, открывающая возможности для гибкого масштабирования и быстрого обновления отдельных модулей. KUMA обладает высокой производительностью — более 300 тыс. событий в секунду (EPS) на один узел, и при этом относительно невысокими системными требованиями для её развертывания.

Security Vision — платформа автоматизации процессов информационной безопасности, мониторинга и реагирования на инциденты кибербезопасности, позволяющая роботизировать исполнение программно-технических функций оператора с долей автоматизации до 95% за счёт: создания элементов саморегулирующихся программных средств с использованием математических методов для высвобождения человека от участия в рутинных операциях и процессах получения, преобразования, передачи и использования информации; использования алгоритмов и методов машинного обучения; использования алгоритмов предиктивной аналитики больших данных и когнитивного поиска информации.