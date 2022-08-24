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Клиентам Tele2 помогут вернуть средства за отмену рейса или некачественный товар

Tele2, российский оператор мобильной связи, запустил новую услугу «Защита от мошенников». Юристы сервиса помогут вернуть деньги в случае отмены рейса, блокировки доступа к личному кабинету криптоплатформы, невозврата средств торговой точкой. Это возможно благодаря чарджбэку – процедуре опротестования банковской транзакции, предусмотренной международными платежными системами МИР, VISA и MasterCard. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Tele2 предлагает новый сервис помощи жертвам мошенников и недобросовестных продавцов. Он поможет клиентам опротестовать платеж и вернуть средства при наличии претензии к товару или услуге.

Чарджбэк можно инициировать в случае задержки рейса, переноса концерта или отмены онлайн-бронирования. Услуга также распространяется на защиту финансовых вложений, например, при обнулении счета брокера или блокировке доступа к личному кабинету букмекерского сервиса и криптоплатформы. Юристы окажут правовую поддержку, если клиенты совершили покупки на фишинговых сайтах или в фейковых интернет-магазинах. На возврат средств можно рассчитывать, если транзакция проведена без согласия пользователя, приобретенный товар не соответствует описанию или услуга не оказана должным образом.

В этих случаях юристы сервиса заполнят за клиента заявление в банк на опротестование транзакции на русском и английском языках, помогут собрать необходимые документы и отправят их в банк. По каждому эпизоду в личном кабинете клиента запрашиваются определенные данные. Например, это могут быть фото некачественного товара или скриншоты переписки с продавцом в случае его недоставки. Личные документы пользователя, в том числе копия паспорта, не потребуются. Платежные системы устанавливают разные сроки опротестования транзакций до 540 дней, однако шансы возврата повышаются при более раннем обращении.

Сервис предоставляется по подписке. После бесплатного трехдневного промопериода цена составит 8 руб. в день. Никаких дополнительных платежей не потребуется. Для подключения необходимо ввести номер телефона на странице услуги или набрать команду *951*1# – после активации придет SMS с инструкцией по использованию сервиса.

Гарантировать возврат средств на 100% невозможно, так как решение принимается финансовыми институтами (платежные системы, банки). Однако юристы «Защиты от мошенников» проконсультируют, что делать в случае отказа банка или платежной системы, и при необходимости подготовят заявление в правоохранительные органы.

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Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 68 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2021 года абонентская база компании составила 47,5 млн пользователей.

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