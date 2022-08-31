ВСК защищена более чем от 13 тыс. нежелательных ресурсов ежедневно

Страховой дом ВСК подписал соглашение с компанией BI.ZONE о подключении к сервису Secure DNS. Он определяет и блокирует попытки обращений к опасным доменам и незаконную выгрузку данных. Об этом CNews сообщили представители BI.ZONE.

При подключении ВСК выбрала облачный вариант интеграции BI.ZONE Secure DNS. Он не требует установки аппаратного или программного обеспечения внутри корпоративной сети, а настройкой и поддержкой занимаются эксперты BI.ZONE. На подключение сервиса ушло два дня.

BI.ZONE Secure DNS защищает DNS-трафик и инспектирует подозрительные домены. Решение помогает обнаружить на ранних этапах DNS-туннели, обращения к сайтам, содержащим вредоносное ПО, командные серверы (C&C), фишинг, потенциально опасные или сгенерированные алгоритмом домены.

Защитное ПО обрабатывает для ВСК порядка 3 млн запросов в день. В среднем это составляет 30 запросов в секунду, а при пиковой нагрузке – до 70 запросов.

«В условиях, когда многие вендоры уходят с российского рынка, мы договорились о сотрудничестве с передовой отечественной компанией и уверены в успешности данного решения. Наши партнеры обеспечивают защиту более чем от 13 тыс. нежелательных ресурсов ежедневно. Это позволит ВСК еще лучше работать над развитием своих сервисов», — сказал Александр Замулин, руководитель центра управления рисками страхового дома ВСК.

«DNS-инфраструктура приобретает все большую значимость в вопросах надежности и доступности цифровых сервисов. Злоумышленники используют службу DNS для создания скрытых каналов взаимодействия с внешним миром из локальной сети организации. Их действия могут не замечать классические средства защиты на протяжении длительного времени. Мы помогли страховому дому ВСК митигировать подобные риски, обслуживая все DNS-запросы клиента в нашем облачном сервисе BI.ZONE Secure DNS», — отметил Муслим Меджлумов, директор блока управляемых сервисов BI.ZONE.

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BI.ZONE — компания по управлению цифровыми рисками, которая помогает организациям по всему миру безопасно развивать бизнес в цифровую эпоху. Специализируется на подготовке индивидуальных стратегий для сложных проектов на основе более чем 40 собственных продуктов и услуг, а также предлагает простые автоматизированные решения и аутсорсинг для небольших компаний. С момента основания в 2016 г. реализовала более 850 проектов в сферах финансов, телекоммуникаций, энергетики, авиации и др.