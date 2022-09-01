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NGR Softlab представила новую версию продукта Infrascope

Российский разработчик решений по информационной безопасности NGR Softlab выпустил версию 1.2.0 комплексного решения Infrascope класса Privileged Access Management (PAM). Оно повышает безопасность управления привилегированными учетными записями для предприятий и обслуживающих их внешних поставщиков услуг. Вышедшее обновление направлено на расширение функциональности раздела «Группы устройств» и исправление ошибок.

Разработчик внедрил опцию предоставления доступа к удаленным приложениям (Remote Desktop App) для группы устройств: функция позволит разрешать или ограничивать его. Кроме того, появилась настройка автоматического входа в удаленное приложение во время сессии по протоколу удаленного рабочего стола для устройств этой группы. Для этого используется метод оптического распознавания, который выполняет поиск ключевых слов на экране, и система автоматически записывает имя пользователя и пароль в текстовые поля входа.

NGR Softlab оптимизировал работу поиска в журналах активностей ПО и пользователей для удобства и простоты использования продукта Infrascope. В новой версии гарантирована возможность успешного сохранения SAPM-аккаунта, используемого для администрирования доступа ИТ-персонала к общим учетным записям. Разработчик уделил внимание устранению ошибок логирования на стороне сервера HTTP и достижению точного отображения времени начала, окончания и продолжительности пользовательской сессии.

«Ключевая задача нашей компании ─ непрерывное, качественное развитие и обновление продуктов. В современных реалиях мы считаем важным предоставить российским компаниям решения, способные гарантировать им высокий уровень защищенности инфраструктуры и данных от возможных инцидентов и утечек информации», — отметил Дмитрий Пудов, генеральный директор NGR Softlab.

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