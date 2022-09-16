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Обнаружена компрометация сетей под ОС Linux

В конце августа 2022 г. в компанию «Доктор Веб» обратился один из клиентов в связи с возможной компрометацией корпоративных рабочих станций под управлением ОС семейства Linux. Признаком потенциального заражения являлись попытки загрузки троянского приложения-майнера Linux.Siggen.4074, которые успешно блокировались модулем SpIDer Gate, входящим в установленный на пострадавших компьютерах антивирус Dr.Web Security Space для Linux. Проведенный анализ показал, что на пострадавших компьютерах задача на скачивание трояна была прописана в планировщике cron. Об этом CNews сообщили представители компании «Доктор Веб».

Ошибочно полагать, что компьютеры на базе Linux неинтересны злоумышленникам. Напротив, у них достаточно знаний и технических возможностей для совершения атак на пользователей этой платформы. И с ростом ее популярности в России можно ожидать увеличения числа подобных атак.

В условиях, когда российские пользователи сталкиваются c ограничением поставок иностранного программного обеспечения, а также с риском прекращения поддержки и получения важных обновлений, закрывающих уязвимости в этих продуктах, импортозамещение играет ключевую роль в поддержании стабильности отечественного рынка информационных технологий. Одной из важных областей импортозамещения является сегмент операционных систем, где основная ставка делается на отечественные решения на базе Linux. Однако переход на системы с открытым исходным кодом сам по себе не решает в полной мере проблему информационной безопасности, поскольку для злоумышленников Linux на протяжении многих лет является не менее привлекательной целью, чем другие популярные платформы.

Наглядным примером того, что такие операционные системы также нуждаются в защите, стала троянская программа Linux.Siggen.4074, атаковавшая компьютеры одного из корпоративных пользователей Dr.Web.

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