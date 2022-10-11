Компания CTI подтвердила партнерские статусы уровня Advanced по ключевым продуктам Positive Technologies

Эксперты бизнес-интегратора CTI прошли сертификацию Positive Technologies и подтвердили высокий уровень квалификации в области внедрения систем информационной безопасности, сообщили CNews представители CTI.

Они получили статусы авторизованный Advanced партнер по системе мониторинга событий информационной безопасности MaxPatrol SIEM, по PT Network Attack Discovery, инструменту глубокого поведенческого анализа сетевого трафика (NTA) для выявления атак на периметре и внутри сети, по песочнице PT Sandbox, позволяющей успешно защищать предприятия от целевых и массовых атак за счет проверки вредоносного кода в изолированной виртуальной среде и по межсетевому экрану уровня приложений PT Application Firewall, предназначенному для защиты веб-ресурсов предприятий от атак.

«Присвоение статуса авторизованного Advanced партнера – новый этап в развитии сотрудничества между CTI и Positive Technologies. За время реализации совместных проектов CTI зарекомендовал себя как надежный партнер, специалисты которого имеют высокую квалификацию, сильные технологические и отраслевые компетенции, что крайне важно для качественного и эффективного внедрения продуктов в области информационной безопасности, – комментирует Игорь Закурдаев, руководитель отдела по работе с партнерами Москвы и ЦФО, Positive Technologies. – Мы ценим партнеров, которые заинтересованы в постоянном повышении уровня экспертизы, и уверены, что в тандеме с CTI продолжим предоставлять лучшие технологии и высококлассный сервис отечественным компаниям для защиты от актуальных киберугроз».

Все указанные решения Positive Technologies развернуты в лаборатории CTI и доступны для демонстрации заказчикам.

«CTI давно сотрудничает с компанией Positive Technologies. Продукты Рositive Тechnologies хорошо показывают себя при внедрении и применении в инфраструктуре пользователей. Например, при помощи решений Network Attack Discovery, мы помогли нашим заказчикам обнаружить уязвимости в сервисах и ошибки в конфигурировании ИТ-систем, чем предотвратили ряд инцидентов, – рассказывает Яков Гродзенский, руководитель направления информационной безопасности CTI. – Наши специалисты в очередной раз подтвердили высокий уровень экспертизы по ведущим решениям Positive Technologies».

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CTI – системный интегратор, поставщик ИT-решений и облачных услуг на территории России и стран СНГ. Входит в топ-25 крупнейших ИТ-компаний по показателю эффективности ведения бизнеса по версии CNews и в 25 лучших системных интеграторов России по версии CRN/RE. Компания имеет 20-летний опыт реализации и поддержки комплексных проектов различного масштаба и уровня сложности по таким направлениям, как бизнес-коммуникации и контакт-центры, телекоммуникационные и сетевые решения, информационная безопасность, центры обработки и хранения данных, Интернет вещей, системы видеонаблюдения и аналитики, комплексный аутсорсинг.

Positive Technologies – компания-разработчик решений сфере информационной безопасности. Ее технологиями пользуются более 2300 организаций по всему миру. В числе клиентов компании в России – 80% участников рейтинга «Эксперт-400». 20 лет команда Positive Technologies проводит исследования в сфере ИБ и разрабатывает продукты и сервисы, которые помогают выявлять, верифицировать и предотвращать недопустимые события в ИТ- инфраструктуре отдельных предприятий, отраслей и целых стран.