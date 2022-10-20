«Сёрчинформ КИБ» научился распознавать фишинговые письма

«Сёрчинформ» представила обновление DLP «Сёрчинформ КИБ» – теперь система выявляет потенциально опасную почту в ящиках сотрудников. С этими данными специалист по безопасности сможет предотвратить риск, что пользователи скачают вредоносные вложения, перейдут по фишинговым ссылкам или вступят в переписку с мошенниками. Также данные из КИБ можно использовать, чтобы оптимизировать настройки спам-фильтров на корпоративном почтовом сервере. Все вместе это снижает вероятность компрометации рабочих ПК и случайных утечек конфиденциальной информации.

Распознавание фишинговых писем происходит за счёт сравнения значений полей «идентификатор письма» (MessageID) и «отправитель» (From), то есть система выявляет случаи, когда домен и истинный адрес отправителя разные. При несовпадении этих значений DLP-система расценивает письмо как фишинговое и уведомляет ИБ-специалиста. Настроить выявление таких писем можно в разделе «поиск по атрибутам».

«Методы социальной инженерии по-прежнему остаются основным инструментом киберпреступников, а главным каналом – почта. По данным исследования, больше 30% сотрудников открывают фишинговые письма. С фишинговыми письмами могут распространяться ссылки или вложения с программами удаленного администрирования, вирусами-шифровальщиками и другим вредоносным ПО. Чтобы исключить такую угрозу, наша DLP работает превентивно и заранее предупреждает ИБ-специалиста о том, что сотрудник получил фишинговое письмо», – сказал руководитель отдела аналитики компании «Сёрчинформ» Алексей Парфентьев.

Распознавание фишинга – дополнительный инструмент для контроля нетипичных, в том числе внешних рисков, который расширяет функциональность DLP. Ранее в «Сёрчинформ КИБ» появились функции оценки стойкости паролей сотрудников, выявления компрометации служебных аккаунтов (когда учетной записью одного сотрудника пользуются другие), а также еще один способ обнаружить кражу аккаунта — функция распознавания лиц. Система с помощью веб-камеры делает снимки каждый раз, когда пользователь авторизуется за ПК, и сообщает, если компьютер разблокировал не владелец.