Почему больше половины россиян не выкладывают фотографии с супругами и партнерами

«Лаборатория Касперского» решила выяснить, как пользователи в России относятся к публикации онлайн совместных фотографий со своими вторыми половинками. По данным опроса*, больше половины респондентов (55%) не выкладывают подобные фото в социальных сетях. Чаще так делают люди в возрастных группах 18-24 (56%) и 45-54 (60%). Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Есть разные причины не выкладывать совместные фотографии. В большинстве случаев (62%) люди не хотят, чтобы кто-то знал про их личную жизнь. В каждом восьмом (12%) — респондентам не нравится, как он или она выглядит на фото. Еще 11% опрошенных сообщили, что выкладывать совместные фотографии не хочет их партнер, причем мужчины отмечали этот вариант в два раза чаще, чем женщины. Кроме того, 7% боятся, что их отношения или их самих могут таким образом сглазить.

Отдельная категория опрошенных — родители. Из тех, кто выкладывал фотографии своих маленьких детей в социальных сетях, каждый 12-ый закрывал их лица стикерами. Чаще всего так отвечали молодые родители в возрастной группе 18-24.

«В некоторых случаях фотографии в социальных сетях могут стать источником информации для злоумышленников и недоброжелателей. Особенно, если они сопровождаются откровенными подписями или геотегами. Один из возможных рисков — столкнуться с доксингом. Это явление, при котором недоброжелатели выкладывают в публичный доступ информацию о человеке с целью навредить его репутации или организовать травлю. Доксеры используют, например, личные фотографии или видео, которые могут поставить человека в неловкое положение, фрагменты личной переписки — как правило, вырванные из контекста, домашний адрес, номер телефона, данные о месте работы. Поэтому перед тем как выкладывать фотографию с описанием — личную или совместную с другим человеком — важно задуматься, не навредит ли такая публикация, и спросить разрешения выложить пост», — отметила Анна Ларкина, эксперт «Лаборатории Касперского» по контентному анализу.

Чтобы постинг фотографий в социальных сетях приносил только радость, «Лаборатория Касперского» рекомендует: не выкладывать фото с конфиденциальными данными, такие как сканы документов; не делиться информацией о своих друзьях и членах семьи в социальных сетях, если аккаунт открыт всем; проверить настройки конфиденциальности в социальных сетях: лучше держать профиль закрытым и добавлять в друзья людей, с которыми знакомы лично; использовать надежные и разные для каждого аккаунта пароли, периодически их менять, а для создания и хранения использовать менеджеры паролей; настроить двухфакторную аутентификацию в тех сервисах, которые это позволяют; не передавать данные о других людях без их согласия третьим лицам.

Опрос проведен компанией Online Interviewer по заказу «Лаборатории Касперского» в июле 2022 г. в России. Всего опрошено 1008 человек.