«Яндекс» защитит аккаунты с помощью операторов связи

«Яндекс ID» добавил еще один способ защиты аккаунтов — путем проверки номера телефона. Если у SIM-карты сменился владелец, сервис не даст войти по коду из SMS в аккаунт. А значит, он даже случайно не попадет в чужие руки. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Новый механизм защиты появился благодаря сотрудничеству «Яндекса» с операторами сотовой связи, включая крупнейшую четверку. Каждый раз, когда человек при входе в аккаунт вводит код из SMS, «Яндекс» мгновенно узнает у партнеров, не изменился ли у SIM-карты владелец. При этом сервис не получает сведений о том, от кого и кому перешел номер телефона — это обезличенные данные.

Также пользователи теперь могут быстро попасть в нужный аккаунт, если их несколько. Стоит ввести код из SMS — и сервис покажет все «Яндекс ID», привязанные к номеру. Это безопасно, так как сервис предварительно проверит, прежний ли владелец у SIM-карты.

Проверка номера телефона — только один из способов защиты. Когда пользователь входит в аккаунт, «Яндекс» проверяет также, безопасен ли его пароль. Для этого он сверяет его с базой из 1,2 млн паролей, попавших в открытый доступ. Кроме того, сервис просит подтвердить права на аккаунт, если человек пытается войти в него с незнакомого устройства или из нового региона.