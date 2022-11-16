Более 5 млн пользователей сервисов VK подключили усиленную защиту профиля в 2022 году

VK представила первый отчет по программе VK Protect, запущенной в декабре 2021 г. Количество пользователей сервисов компании, которые усилили защиту своего аккаунта, подключив двухфакторную аутентификацию, увеличилось на 5 млн человек.

VK поделилась результатами запуска глобальной программы по защите пользователей своих цифровых сервисов VK Protect, которая была запущена в конце 2021 г. Ранее в рамках нее компания расширила применение двухфакторной аутентификации, позволила пользователям более гибко управлять своими данными, начала уведомлять об утечках паролей в сторонних сервисах, и др. Об этом CNews сообщили представители VK.

Рустэм Газизов, директор департамента защиты клиентов VK, директор по безопасности «Вконтакте»: «Забота о безопасности наших пользователей — основной приоритет для VK. Аудитория только “Вконтакте” сегодня составляет более 100 млн человек в мире, это крупнейшая социальная сеть в России. Мы осознаем, что несем огромную ответственность за безопасность каждого из наших пользователей. Поэтому не только растим технологическую экспертность и внедряем инновации, чтобы обеспечить их передовыми способами защиты данных, но и проводим ряд образовательных инициатив, направленных на развитие цифровой культуры».

По данным VK, количество пользователей «Вконтакте», подключивших двухфакторную аутентификацию, выросло на 30%. В «Одноклассниках» этот показатель вырос на 12% за аналогичный период. В «Почте Mail.ru» — на 9%. С 2022 г. двухфакторную аутентификацию подключили более 5 млн пользователей сервисов VK.

Двухфакторная аутентификация обеспечивает наиболее надежную защиту, добавляя дополнительный этап верификации входа (по SMS, звонку или с помощью генератора одноразовых паролей). По данным VK, подавляющее большинство попыток взломов было инициировано на аккаунтах, не имеющих двухфакторную аутентификацию, что подтверждает эффективность этой меры безопасности. В сервисах VK, а также партнеров двухфакторная аутентификация обеспечивается через единую систему входа VK ID.

Екатерина Килюшева, руководитель группы аналитики информационной безопасности Positive Technologies: «Двухфакторная аутентификация является одной из самых эффективных мер для сокращения риска компрометации аккаунта. Однако при этом пользователи, к сожалению, редко задумываются о подключении этой функции, пока сами не станут жертвами взлома. Пароль может попасть в руки злоумышленнику разными путями, например в результате фишинговой атаки. Кроме того, утечки паролей происходят регулярно, а базы с утекшими данными часто оказываются в публичном доступе, и если человек использует один пароль в разных сервисах, то его аккаунты оказываются под угрозой. Поэтому мы особенно рады отметить, что VK, нашему партнеру по информационной безопасности, удалось меньше чем за год так существенно повысить количество защищенных пользователей».

С момента запуска в августе 2022 г. инициативы по уведомлению пользователей о необходимости сменить пароль из-за обнаружения его в базах утечек сторонних сервисов такие оповещения получили более 1,5 млн профилей. А после усложнения требований к паролям более 3,5 млн пользователей сменили пароли на более сложные через кабинет VK ID. VK регулярно анализирует скомпрометированные базы данных и оперативно уведомляет пользователей об утечке. Этот процесс полностью автоматизирован, вся информация обрабатывается исключительно в зашифрованном виде.

Компания продолжает активно развивать глобальную программу VK Protect. Она объединяет технологические решения и инициативы, которые обеспечивают защиту в сервисах VK. Компания регулярно проводит внутренний и внешний аудиты, применяет наиболее эффективные и современные мировые практики в области защиты данных и привлекает сторонних экспертов.