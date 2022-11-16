53% госслужащих считают, что в обществе недооценивают проблему утечек данных

Компания «Серчинформ» опросила 3840 государственных служащих, чтобы узнать их отношение к проблеме защиты данных и осведомленность по теме. Анкетирование прошло в рамках курса по повышению грамотности в области информационной безопасности.

Как выяснилось, с необходимостью обрабатывать персональные данные граждан сталкиваются 87% опрошенных. При этом половина не знает, какая именно информация попадает под определение персданных. Об этом CNews сообщили представители «Серчинформ».

Какая информация подпадает под определение персональных данных

Чаще всего причиной появления персданных в открытом доступе считают неосмотрительность самих граждан – в этом уверены 44% опрошенных. 31% считает, что главная причина – атаки внешних злоумышленников. 20% признают, что допускать инциденты с данными могут и сами сотрудники госорганов. При этом, отвечая на другой вопрос, только 0,5% признали, что сами были виновниками инцидента.

Причины появления персональных данных в открытом доступе

Почти все опрошенные (99% госслужащих) осознают опасность и потенциальный вред, который несет публикация персональных данных. Более половины из них (65%) считают, что злоумышленники могут воспользоваться информацией о человеке для мошенничества.

Практически половина опрошенных в той или иной степени сталкивались с утечкой данных. 13% сообщили, что сами стали жертвой компрометации ПД, 20% знают об утечке данных своих знакомых и близких.

Сталкивались ли госслужащие в работе с утечками данных

53% опрошенных считают, что в обществе недооценивают проблему утечек данных, 36% говорят, что инциденты должны быть расследованы тщательнее. Только 10% убеждены, что есть более важные проблемы.

Как госслужащие оценивают важность проблем, связанных с утечками персональных данных

«Мы видим, что госслужащие прекрасно понимают всю серьезность ситуации – только 2% считают, что тема утечек “перегрета” в СМИ. Но опрошенные недооценивают своей роли в защите персданных и склонны видеть главными виновниками инцидентов самих пользователей интернета, которые не следят, где оставляют информацию о себе. Однако когда речь идет о получении государственных услуг, у пользователей просто нет выбора, они обязаны предоставить свои данные. Инсайдерские инциденты – самые частые причины утечек, поэтому на госслужащих лежит большая ответственность за сохранность информации о гражданах. Регулярное повышение правовой и ИБ-грамотности среди сотрудников, работающих с персданными, позволяет существенно снизить число утечек и сливов. Многие государственные организации всерьез заняты этой проблемой – только за первое полугодие 2022 г. мы провели курсы для более чем 50 тыс. человек, работающих в государственных организациях», – сказал Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики «Серчинформ».

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Компания «Серчинформ» – российский разработчик средств информационной безопасности. Входит в НП «Руссофт», член АПКИТ. Ее клиенты – более 3000 компаний по всей России и в 20+ странах мира.