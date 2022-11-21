Ограбление банка, 80 экспертов по ИБ и новый митап: как пройдет юбилейная кибербитва Standoff 10

Кибератаки становятся все более изощренными и агрессивными, а реализация недопустимого события может нанести непоправимый ущерб бизнесу. Чтобы выяснить, как далеко могут зайти хакеры, систему защиты важно проверить извне. По данным Positive Technologies, в ходе пентестов внешние исследователи смогли проникнуть в локальные сети 96% российских компаний. С 22 по 24 ноября лучшие специалисты по безопасности со всего мира соберутся на кибербитве Standoff, чтобы проверить защищенность IT-систем виртуального Государства F. Семь команд атаки попробуют ограбить банк виртуальной страны или устроить в ней блэкаут, а шесть команд защиты будут следить за их действиями, используя самые актуальные средства защиты информации, и получат по результатам учений развернутые отзывы от экспертов в области кибербезопасности.

Все участники атакующих команд на юбилейной битве будут представителями иностранных государств: на киберполигоне сойдутся команды этичных хакеров из Великобритании, Дании, Индии, Испании, Италии и Швейцарии.

Всего атакующим предстоит испытать свои силы и навыки в реализации 96 недопустимых событий в таких отраслях, как черная металлургия, нефтегазовая промышленность и электроэнергетика, а также на транспорте, в ЖКХ и банковской сфере. К уже знакомым рискам добавятся новые: атакующие попытаются вывести из строя коммутаторы технологических сетей станции водозабора, телетрапа, подачи сырья и очистки нефти, а также внедрить вредоносный код в приложение и даже опрокинуть ковш с раскаленным металлом на сталелитейном комбинате.

В течение трех дней десятого Standoff онлайн-трансляция на сайте standoff365.com позволит наблюдать не только за киберучениями, но и за дискуссиями об актуальных вызовах в кибербезопасности. В программе мероприятия запланировано 60 прямых эфиров с выступлениями более 80 экспертов по ИБ, представителей государства и бизнеса.

В новом раунде митапа Standoff Talks участников ждут доклады исследователей безопасности. В частности, Александра Антипина расскажет о коллаборационных платформах для анализа защищенности, Ильсаф Набиуллин — о том, как взломать протокол авторизации OAuth 2.0, а Екатерина Никулина рассмотрит типичные ошибки red team с точки зрения SOC.

23 ноября участники Standoff 10 обсудят привлекательность и перспективы инвестиций в отрасли ИБ на фоне роста числа все более сложных и агрессивных кибератак.

На мероприятии будут подведены итоги открытых киберучений на инфраструктуре Positive Technologies, а исследователей уязвимостей ждет объявление о новой, беспрецедентной по сумме вознаграждения программе bug bounty на платформе Standoff 365.

Также посетители Standoff 10 смогут увидеть превью нового уникального пространства, которое вскоре откроется в центре Москвы и объединит комьюнити, экспертизу и технологии кибербезопасности и других знаковых хайтек индустрий. Архитектурный партнёр проекта — студия VOX Architects, эксперт в проектировании технологичных офисов для IT-компаний. Концепт реализован при поддержке Statio, Light Buro, Florista и ГК Smart.

Техническую поддержку инфраструктуры киберполигона обеспечит традиционный соорганизатор мероприятия — Innostage. Центр предотвращения кибергуроз CyberART группы компаний Innostage будет вести мониторинг противостояния и контролировать действия команд. Аналитики компании выступят менторами нескольких команд защиты. ■ Токен: Pb3XmBtztB5RQtcPz8ER6zDg2aNALhVtdXVyQ7YРекламодатель: АО "ПОЗИТИВ ТЕКНОЛОДЖИЗ"ИНН/ОГРН: 7718668887/1077761087117Сайт: https://www.ptsecurity.com/ru-ru/