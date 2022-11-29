«Гарда монитор» сертифицирована ФСТЭК России

NTA-система «Гарда монитор» компании «Гарда технологии» получила сертификат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю № 4613. Продукт соответствует требованиям информационной безопасности 4 уровня доверия и допускается к применению в государственных информационных системах до первого класса защищенности включительно.

«Гарда монитор» относится к решениям класса NTA (Network Traffic Analysis – анализатор сетевого трафика), используется для выявления угроз информационной безопасности на уровне сети и расследования инцидентов информационной безопасности. Решение повышает прозрачность происходящего в сетях, обнаруживает присутствие в них злоумышленников и является неотъемлемым инструментом любого современного SOC (Security Operations Center – центр мониторинга информационной безопасности). Функция записи сетевого трафика позволяет проводить полноценные расследования и устранять причины, приводящие к возможности совершения злонамеренных действий.

Решение применимо в любых отраслях бизнеса: от промышленных и производственных предприятий до финансовых организаций и ИТ-компаний. Благодаря наглядному интерфейсу и развитому набору аналитических инструментов «Гарда монитор» позволяет решать задачи обеспечения безопасности с минимальными трудозатратами.

«При построении процессов мониторинга и реагирования специалисты хотят получить максимально бесшовную передачу информации между системами безопасности, – отметил директор по продуктам компании «Гарда технологии» Павел Кузнецов. – Поэтому при разработке мы фокусировались на максимальной эффективности решения. Это выразилось как в высокой производительности системы «Гарда монитор», так и в гибких интеграционных возможностях, позволяющих системе взаимодействовать со всеми технологическими компонентами современного SOC».