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«Сёрчинформ КИБ» научился выявлять «мнимых тружеников»

В обновленной DLP-системе «Сёрчинформ КИБ» появилась функциональность, которая помогает найти «мнимых тружеников» и с максимальной точностью определить, насколько продуктивно работал сотрудник в течение дня. Для этого в КИБ добавлен атрибут «виртуальная активность», который определяет активность пользователя, имитированную с помощью программ-автокликеров или зажатия клавиш на клавиатуре.

«Проблемы с нарушением рабочего распорядка есть практически в каждой компании. Но такие факты легко обнаружить. В КИБ можно посмотреть активность каждого сотрудника и найти непродуктивных. При этом работодатель может найти сотрудников, которые пытаются обмануть систему учета рабочего времени и устанавливают себе на ПК различные автокликеры, чтобы имитировать «бурную деятельность», – сказал руководитель отдела аналитики «Сёрчинформ» Алексей Парфентьев.

Также в КИБ появилась возможность гибко настроить рабочий календарь для правильного учета рабочих часов. Теперь для каждого сотрудника или отдела можно настроить индивидуальный график работы или подтянуть его из «1C:Бухгалтерия», если она есть в компании. Это удобно, если в организации есть сотрудники с разным графиком или те, кто работает посменно. Календарь можно дополнять с учетом отпусков, праздничных и выходных дней.

А чтобы система ошибочно не сочла «бездельем» время, в которое сотрудник занят на встрече или планерке, КИБ интегрировался с календарями Outlook. Если в календаре пользователя запланировано событие, DLP засчитает это время как продуктивное для всех участников встречи.

Посмотреть, как пользователи проводят рабочий день, можно в отчете по суточной активности. На шкале отображаются все периоды, когда сотрудник работал за ПК: время начала и окончания рабочего дня, промежутки активности или неактивности, нарушения рабочего графика (опоздания, ранние уходы).

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