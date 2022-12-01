«Сёрчинформ FileAuditor» перешла на свободную СУБД PostgreSQL

«Сёрчинформ» выпустила обновление DCAP-системы «Сёрчинформ FileAuditor». Теперь вся информация о файловых операциях, правах доступа и результаты классификации документов записываются в базу данных PostgreSQL.

PostgreSQL – свободная система управления базами данных, умеет создавать, хранить и извлекать сложные структуры данных. Теперь ее поддержка реализована в «Сёрчинформ FileAuditor». Переход на PostgreSQL позволяет использовать защитное решение компаниям, которые работают только на отечественных системах. Дополнительный плюс в том, что это бесплатная СУБД.

«В этом году в сфере информационной безопасности произошли серьезные изменения: компаниям пришлось перестраивать процессы и активнее переходить на отечественные системы. Некоторым организациям потребовались защитные решения, которые не включают в себя никакие иностранные компоненты. Мы и раньше отвечали на этот запрос, и поддержка СУБД PostgreSQL – один из шагов к окончательной импортонезависимости. Теперь «Сёрчинформ FileAuditor» не зависит от иностранных решений ни на системном, ни на прикладном уровне», – сказал Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики компании «Сёрчинформ».

Сканирование файловых хранилищ по сети реализуется по протоколу SMB и не зависит от ОС. В DCAP также можно организовать контроль через веб-консоль, что дает возможность использовать систему на любой ОС и устройстве, где есть браузер.