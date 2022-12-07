Softline помогла компании «СП «Мекаминефть» выявить скрытые риски и повысить производительность инфраструктуры

Компания Softline провела обследование SQL Server для компании «СП «Мекаминефть» в рамках «Премьер сервисов». Работы помогли заказчику повысить надежность и безопасность сервиса, а также увидеть полную картину возможных проблем и устранить все недочеты системы. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Компания «СП «Мекаминефть» предоставляет услуги нефтедобывающим комплексам в сфере повышения нефтеотдачи пластов. Система управления базами данных SQL Server является для компании критической важной частью инфраструктуры, ведь на ней завязаны внутренние бизнес-процессы заказчика. Клиент обратился в Softline за помощью в оптимизации и настройке системы. Наиболее критичным вопросом стали регламентные задания (они отвечают за резервное копирование и за обслуживание базы данных), которые функционировали неоптимально и выходили за рамки технологического окна.

Для решения этой проблемы специалисты «Премьер сервисов» Softline начали процесс автоматизированного сбора данных о системе, используя инструменты, разработанные в Softline специально для этой задачи. После автоматического анализа информации на предмет соответствия требованиям поддержки и лучшим мировым практикам, инженер провел дополнительный углубленный анализ уже на площадке заказчика в Нижневартовске.

Эксперт Softline провел разбор результатов автоматизированной проверки, предоставив всю информацию о возможных неточностях настройки системы заказчику. Для решения проблемы регламентных заданий инженер вместе с ИТ-специалистами клиента провел настройку SQL Server, переделав ряд неоптимальных шагов, убрав нюансы, которые вызывают снижение производительности, отладив корректную работу ПО.

По итогам работы Softline предоставила компании «СП «Мекаминефть» детальный анализ производительности обследуемых систем, технический отчет и рекомендации по устранению рисков и повышению уровня эффективности. Кроме того, в процессе работ инженер Softline помог специалистам заказчика лучше разобраться в системе и понять, как решать возникающие проблемы самостоятельно.

«Наша история сотрудничества с “Мекаминефть” насчитывает уже много лет. Несмотря на то, что у ИТ-персонала компании высокий уровень зрелости и организации процессов, периодически клиент сталкивается с проблемой нехватки ресурсов. Мы рады, что смогли решить проблемы заказчика в короткий срок, а также выявить точки роста и помочь повысить производительность бизнес-системы. Отмечу, что вовремя не обнаруженные нюансы, кажущиеся иногда несущественными, могут привести к серьезным негативным последствиям. Поэтому в этой ситуации заказчик продемонстрировал крайне ответственный подход к проактивной защите своей системы», – сказал ведущий менеджер по работе с корпоративными клиентами Softline Александр Михеев.

«Благодаря этому проекту мы смогли увидеть полную картину скрытых рисков и возможностей для повышения эффективности работы SQL Server. Мы получили как ценные подробные рекомендации, так и экспертизу от ведущего специалиста в области баз данных. Так, команда Softline помогла нам устранить не только текущие недочеты, но и передала ценные знания, благодаря которым мы сможем поддерживать систему в оптимальном состоянии. Мы также планируем продолжить сотрудничество с компанией в направлении Премьер Сервисов в будущем», – отметил Андрей Сопляков, ведущий инженер ОИТ в компании «СП «Мекаминефть».

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