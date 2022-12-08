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«Лаборатория Касперского» представила сервис для выявления закладок в ПО с открытым исходным кодом

«Лаборатория Касперского» представила новый фид — Kaspersky Open Source Software Threats Data Feed. Как утверждают в компании, это первый подобный сервис в России, он позволит выявлять закладки в сторонних компонентах и ПО с открытым исходным кодом. С этим сервисом компании смогут минимизировать риски использования Open Source — благодаря актуальным данным о пакетах с уязвимостями, вредоносным кодом и недекларированными возможностями.

На данный момент в Kaspersky Open Source Software Threats Data Feed уже содержится информация примерно о трёх тысячах уязвимых и вредоносных пакетов, размещённых в популярных репозиториях. Причём в десятках пакетов были зафиксированы недекларированные возможности, в том числе отображение нежелательной информации политической направленности. Некоторые из скомпрометированных компонентов были загружены пользователями десятки тысяч раз. По данным «Лаборатории Касперского», среди уязвимостей, обнаруженных в Open Source пакетах, около 35% имеют высокий уровень опасности (High), и около 10% — критический (Critical).

Разработчики часто используют готовые пакеты с открытым исходным кодом при выполнении своих задач. Это позволяет им фокусироваться на комплексных проектах и индивидуальных требованиях к ПО, экономить время и ресурсы при создании стандартных функций. Существует несколько крупных репозиториев, где специалисты могут найти подходящий под свой проект компонент. Однако в подобных пакетах могут содержаться случайные или намеренные уязвимости, а также вредоносный код. Более того, иногда создатели пакета намеренно приводят исполняемый код программы к виду, сохраняющему её функциональность, но затрудняющему анализ, понимание алгоритмов работы и внесение изменений при декомпиляции.

С потоком данных Kaspersky Open Source Software Threats Data Feed разработчики смогут избежать уязвимых и скомпрометированных пакетов. Это в том числе пакеты, которые содержат политические лозунги либо изменяют свою функциональность в определённых регионах (например, блокируют функциональность в РФ). Фид предоставляется в формате JSON.

«Использование готовых пакетов при разработке — это общепринятая практика. Она позволяет экономить много времени при создании ПО. Однако важно помнить о возникающих рисках атак на цепочку поставок, которые особенно возросли в 2022 г., когда были обнаружены сотни скомпрометированных и вредоносных пакетов в популярных репозиториях. Чтобы снизить риски подключения уязвимых или даже вредоносных пакетов, мы предлагаем проверять их сторонние компоненты с помощью нашего решения», — сказал Денис Паринов, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

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