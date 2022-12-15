Минцифры усилит контроль за спам-звонками

Автообзвон стал распространенным инструментом продвижения услуг. Отклика у абонентов он не находит, поэтому запрещен статьей 18 закона «О рекламе». Минцифры предлагает операторам ввести механизм, который позволит блокировать автообзвон до подтверждения цели вызова. Если операторы связи реализуют механизм, навязчивой телефонной рекламы станет меньше. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Что такое автообзвон

Это способ дозвона по случайным номерам до абонентов. Компания создает собственное или покупает готовое ПО, и уже программа звонит по случайным номерам. Одновременно система может совершать более 300 звонков.

Когда абонент отвечает на звонок, он может услышать заранее записанное голосовое сообщение, или программа может переключить его на человека.

Какие звонки Минцифры предлагает блокировать

Блокировка коснется именно автообзвона – его оператор связи может определить при помощи специального софта. Минцифры уже обсудило инициативу с представителями рынка. По мнению компаний, нововведение может стать не только препятствием для спама, но и помехой для мошенников.

Что еще предлагает Минцифры

Если позволяет техническая возможность, операторы также будут сообщать абонентам, какая компания им звонит. На экране смартфона отразится номер звонящего и подпись, например медцентр, банк или другое учреждение и его название.

Технически такие сервисы уже существуют: некоторые ИТ-компании выпускают подобные приложения. Минцифры предлагает сделать услугу бесплатной и встроенной по умолчанию.

В чем ценность

Рекламных звонков станет меньше. Абонент будет понимать, кто звонит и стоит ли поднимать трубку.

Новые правила описаны в проекте постановления Правительства России.