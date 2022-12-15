Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Госрегулирование Пользователю Бизнес Законодательство
|

Минцифры усилит контроль за спам-звонками

Автообзвон стал распространенным инструментом продвижения услуг. Отклика у абонентов он не находит, поэтому запрещен статьей 18 закона «О рекламе». Минцифры предлагает операторам ввести механизм, который позволит блокировать автообзвон до подтверждения цели вызова. Если операторы связи реализуют механизм, навязчивой телефонной рекламы станет меньше. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Что такое автообзвон

Это способ дозвона по случайным номерам до абонентов. Компания создает собственное или покупает готовое ПО, и уже программа звонит по случайным номерам. Одновременно система может совершать более 300 звонков.

Когда абонент отвечает на звонок, он может услышать заранее записанное голосовое сообщение, или программа может переключить его на человека.

Какие звонки Минцифры предлагает блокировать

Блокировка коснется именно автообзвона – его оператор связи может определить при помощи специального софта. Минцифры уже обсудило инициативу с представителями рынка. По мнению компаний, нововведение может стать не только препятствием для спама, но и помехой для мошенников.

Что еще предлагает Минцифры

Если позволяет техническая возможность, операторы также будут сообщать абонентам, какая компания им звонит. На экране смартфона отразится номер звонящего и подпись, например медцентр, банк или другое учреждение и его название.

Технически такие сервисы уже существуют: некоторые ИТ-компании выпускают подобные приложения. Минцифры предлагает сделать услугу бесплатной и встроенной по умолчанию.

В чем ценность

Рекламных звонков станет меньше. Абонент будет понимать, кто звонит и стоит ли поднимать трубку.

Новые правила описаны в проекте постановления Правительства России.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft поделилась своими цифровыми подписями с хакерами. Теперь они могут получить полный контроль над ПК. Антивирусы не помеха

Председатель Большой двадцатки призвал мир обуздать ИИ

Встроенный антивирус Windows научили безвозвратно уничтожать системные файлы

Почти легальное шпионское ПО напало на браузеры Chrome, Firefox и Microsoft

Спецоперация на Украине на полтора месяца сделала бесполезным ПО «Касперского» для борьбы с телефонными мошенниками

Таинственные хакеры бесплатно и легально рекламируют себя на официальном сайте Евросоюза

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Вместо Google Play и App Store: альтернативные магазины приложений, в которых все есть

Где бесплатно смотреть новогодние концерты и кино: лучшие онлайн-сервисы

Лучшие подарки для геймеров: готовимся к Новому году

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще