Больше половины атак в 2022 г. было совершено квалифицированными злоумышленниками

Эксперты PT Expert Security Center рассказали о результатах расследований киберинцидентов в 2022 г. Больше половины атак было совершено квалифицированными злоумышленниками, а 20% случаев составили атаки типа supply chain и trusted relationship, расследование которых требует высокой квалификации специалистов по ИБ. Б этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

В 2022 г. сотрудники экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center, PT ESC) провели более 50 расследований. Пик количества инцидентов пришелся на апрель 2022 г. В PT ESC отметили, что результативность действий злоумышленников осталась на прежнем уровне: количество инцидентов росло пропорционально количеству атак.

«Уровень подготовки злоумышленников по степени сложности зафиксированных нами атак самый разный: от школьников до проправительственных APT-группировок, — сказал Алексей Новиков, директор экспертного центра безопасности Positive Technologies. — Больше половины атак было совершено квалифицированными злоумышленниками, а 20% случаев составили атаки типа supply chain и trusted relationship, которые сложно расследовать. Мы наблюдаем интересную тенденцию: злоумышленники не изобретают новые способы атак, но, тем не менее, число инцидентов с применением уже известных методов продолжает расти».

По данным Positive Technologies, за большинством атак, совершенных в отношении российских предприятий в 2022 г., стояли политически мотивированные злоумышленники — хактивисты; встречались как хакеры-одиночки, так и спонтанно организованные группы, состоявшие преимущественно из разрозненных энтузиастов, которым для атаки достаточно иметь ноутбук с подключением к интернету.

В 2022 г. продолжили активность профессиональные APT-группировки, в частности APT31, Cloud Atlas и Space Pirates. По итогам расследований, проведенных сотрудниками PT ESC, отраслевые интересы группировок, атаковавших российские организации, распределились между государственными предприятиями (30% случаев), ИТ-компаниями (16%), финансовым, энергетическим и промышленным сектором (по 10% случаев на каждый). Кроме того, претерпел изменения ландшафт кибергруппировок. «Ранее новые высококвалифицированные преступные объединения возникали достаточно редко, поэтому мы могли быстро атрибутировать ту или иную атаку к уже знакомым APT-группировкам по инструментам, тактикам и техникам, применяемым при нападении, — отметил Алексей Новиков. — В прошлом году было обнаружено большое количество ранее неизвестных кибергрупп. Любопытно, что некоторые из них деанонимизировали себя в социальных сетях, раскрывая свою причастность к совершенным атакам».

Чаще всего целями атак группировок становились хищение и «слив» данных в интернет ради нанесения репутационного ущерба жертвам. Большая часть новообразованных групп никакой выгоды не преследовала, взломы они совершали только ради хайпа.

В числе уязвимостей, которые наиболее активно использовались для проникновения в инфраструктуру компаний, эксперты PT ESC отметили бреши в серверах Microsoft Exchange, Log4Shell, ProxyNotShell и ProxyShell. Что касается новых техник киберпреступников, обращают на себя внимание атаки через опенсорс.

По данным специалистов экспертного центра Positive Technologies, в атаках с применением вредоносного ПО самыми эффективными были инфостилеры, шифровальщики и вайперы. Они позволяют злоумышленникам быстро получить доступ в инфраструктуру жертвы, не тратя время на поиск уязвимостей нулевого дня, и похитить данные.

По мнению Алексея Новикова, в 2023 г. стоит ожидать развития хактивизма в отношении российских организаций, в том числе от известных кибергруппировок. Помимо этого, не исключены создание новых APT-групп, появление новых уязвимостей нулевого дня, а также активизация «спящих» инцидентов. Эксперты также предположили увеличение количества атак на поставщиков решений для аутентификации и рост теневого рынка киберуслуг в мессенджерах.

Высокий уровень киберугроз заставляет российские компании менять парадигму построения кибербезопасности в пользу обеспечения цифровой устойчивости предприятия. В Positive Technologies отметили, что ее необходимо обеспечивать точечно, сфокусировавшись на самых ценных активах компании, негативное воздействие на которые может привести к наступлению недопустимых для бизнеса событий.

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Positive Technologies — разработчик решений для кибербезопасности. Технологии и сервисы компании используют более 2900 организаций по всему миру.