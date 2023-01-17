«Сёрчинформ КИБ» полностью перешел на PostgreSQL и Postgres Pro

«Сёрчинформ» представила обновление DLP-системы – в решении реализована поддержка свободно распространяемого PostgreSQL и его отечественного аналога Postgres Pro.

Теперь весь трафик с пользовательских ПК, инциденты, письма в карантине, политики безопасности и отчеты, а также данные конфигурации «Сёрчинформ КИБ» хранятся в этих базах данных.

PostgreSQL – свободная система управления базами данных, умеет создавать, хранить и извлекать сложные структуры данных. Российская версия СУБД – Postgres Pro – входит в реестр отечественного ПО и полностью адаптирована под нужды российских компаний. Обе СУБД позволят использовать DLP-систему компаниям, обязанным замещать зарубежные ИТ-системы.

«Мы активно работаем над реализацией поддержки отечественных решений в наших продуктах и постоянно слышим подобный запрос от заказчиков. Нынешний шаг существенно сократит цену владения DLP-системой, ведь теперь для нее можно использовать свободно распространяемую версию СУБД. КИБ также работает с защищенной версией СУБД – Postgres Pro Certified, так что для компаний это еще и способ повысить безопасность», – сказал Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики «Сёрчинформ».

DLP-система «Сёрчинформ КИБ» хорошо адаптирована для работы в отечественной ИТ-инфраструктуре. Она распознаёт форматы файлов, создаваемых в российских программах («Мой офис», «1C» и пр.), контролирует отечественные каналы передачи данных, например, российские мессенджеры и соцсети – Telegram, ICQ, сервисы VK, включая Mail.ru, «Диалог» и т.д. Система может контролировать ПК на базе российских ОС Astra Linux, «Ред ОС», GosLinux, Rosa Linux, «Альт», Runtu и др.

Ранее разработчик обеспечил совместимость с Postgre SQL и Postgres Pro свей DCAP-системы «Сёрчинформ FileAuditor».