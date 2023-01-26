Неосязаемая собственность: больше половины россиян слышали об NFT

По данным исследования «Лаборатории Касперского», больше половины опрошенных россиян (63%) слышали о таком явлении, как NFT (Non-Fungible Token). При этом 43% из них признаются, что ничего о нем не знают. Опасность в том, что недостаточная осведомленность повышает для пользователей вероятность столкнуться с финансовыми и киберрисками в этой сфере. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Из тех, кто слышал об NFT, 25% разделяют мнение, что такие технологии используются для спекуляции в цифровой сфере, а 12% — для обмана людей. При этом 71% опрошенных из той же группы респондентов согласны с утверждением, что такой токен нужен для создания нового перспективного способа обмена цифровыми активами, а 63% — что NFT позволяет обеспечить уникальность цифровых активов и закрепить права на интеллектуальную собственность.

Когда речь идет о будущем NFT, 60% респондентов согласны с утверждением, что токены будут иметь более широкое применение и играть важную роль, 18% разделяют мнение, что это «мыльный пузырь», который скоро лопнет, а 14% — что NFT — это мошенничество и токены будут запрещены.

«Сегодня NFT привлекает много внимания, однако в силу разных причин часто люди рискуют столкнуться с мошенничеством на этом рынке. Поэтому мы призываем пользователей внимательно относиться к любым новостям или спекуляциям на эту тему. В целом, когда появляется новая технология или тренд, важно получить как можно больше информации, оценить все риски, в том числе финансовые, и свои возможности, а также помнить, что резонансные темы всегда привлекают злоумышленников. При этом владельцы NFT, как и другие пользователи, могут столкнуться с различными угрозами: фишингом, атаками вредоносного ПО и скамом», — отметил Александр Гостев, главный технологический эксперт «Лаборатории Касперского».

* Опрос проведен компанией Opinium по заказу «Лаборатории Касперского» в феврале 2022 г. в странах Евразии среди более 2000 человек. В России в нем приняло участие 700 респондентов.