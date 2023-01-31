«Форсайт. Аналитическая платформа» прошла сертификацию ФСТЭК

«Форсайт. Аналитическая платформа» прошла сертификацию ФСТЭК на соответствие 4 уровню доверия (согласно 76 приказу ФСТЭК), 5 классу защиты (согласно РД СВТ) и Техническим условиям. Данный сертификат подтверждает, что платформа соответствует всем требованиям регулятора и является надежным средством технической защиты информации и обеспечения безопасности информационных технологий.

Сертификат ФСТЭК позволяет использовать «Форсайт. Аналитическая платформа» в качестве средства защиты информации (не составляющей государственную тайну) от несанкционированного доступа в системах всех классов защищённости, в том числе в государственных информационных системах (ГИС), на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), а также для построения систем по работе с источниками информации ограниченного доступа, персональными данными, служебной, коммерческой и иными видами конфиденциальной информации.

«Сегодня для федеральных и муниципальных органов исполнительной власти, государственных корпораций и компаний с государственным участием, крупных коммерческих предприятий, включая банковский сектор, особенно актуален вопрос применения российского защищенного сертифицированного ПО. Сертификация ПО – дело трудоёмкое, предъявляемые требования накладывают ограничения, особенно сейчас, на использование технологий, которые в большей части являются зарубежными и не соответствуют требованиям регулятора. Теперь мы можем говорить о том, что наш продукт готов к использованию в масштабных проектах по созданию интеллектуальных решений и автоматизации бизнес-процессов, где предъявляются высокие требования по защите информации», – сказал коммерческий директор компании «Форсайт» Антон Татауров.