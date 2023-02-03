Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Пользователю Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы
|

Минцифры: успейте подать заявку на отсрочку от срочной службы в рамках весеннего призыва

Сотрудникам аккредитованных ИТ-компаний нужно успеть подать заявления на отсрочку от срочной службы в армии. Это можно сделать через «Госуслуги» до 6 февраля 2023 г. включительно. Если у сотрудника нет личного кабинета или он не отправил свои данные, организация может внести его в список самостоятельно до 9 февраля 2023 г. включительно. Об этом CNews сообщили представители Минцифры России.

Что нужно успеть сделать компании

Организации до 9 февраля 2023 г. включительно нужно успеть проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры. От одной организации может быть несколько списков. По всем сотрудникам статус в личном кабинете на «Госуслугах» компании должен быть «Отправлено».

Что дальше

Минцифры передаст списки в Минобороны до 1 марта 2023 г. Во время весеннего призыва с 1 апреля по 15 июля 2023 г. призывная комиссия проверит документы для предоставления отсрочки.

Ранее поданное в 2022 г. заявление не позволит получить отсрочку от срочной службы в 2023 г. Его нужно подать заново.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Хакеры выманили привилегированные аккаунты Microsoft для атак на топ-менеджеров и финансистов

Создатели главной российской СУБД выпустили версию для легкой миграции с Oracle

Positive Technologies закрыла свои офисы в Европе

«Яндекс» извинился за «N-слово» в своем коде и объяснил скандальную утечку безалаберностью сотрудников

Таинственный новый троян надежно удаляет файлы с дисков на Украине

Хакер в одиночку украл персональные данные всех жителей целой европейской страны

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Сохраним ремонт с помощью умного дома: готовые системы датчиков дыма и протечек

Как безопасно покупать и хранить криптовалюту: советы ZOOM

Лучшие TWS-наушники до 5000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

10 самых странных объектов во Вселенной

Новый синтетический фотосинтез эффективно производит метан из растений

Новый магнитный материал имитирует хранение информации человеческим мозгом
Показать еще