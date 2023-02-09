Умные камеры на полигоне ТБО в Белгородской области будут контролировать безопасную утилизацию отходов

МТС внедрила систему умного видеонаблюдения на одном крупнейших полигонов твердых бытовых отходов в Краснояружском районе Белгородской области. Система позволяет обеспечить комплексную систему безопасности и контроля утилизации мусора за счет мониторинга поступающего на полигон груза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Система видеонаблюдения МТС охватывает уличное пространство полигона ТБО. Умные IP-камеры умеют распознавать автомобильные номера транспорта, имеющего доступ на въезд на территорию и таким образом контролируют безопасность полигона от несанкционированного доступа. Изображение с камер в режиме онлайн транслируется на рабочее место дежурного сотрудника, запись видео и звука ведется в круглосуточном режиме, в том числе в темное время суток. При этом ответственные сотрудники могут в любой момент посмотреть весь отснятый материал, который хранится на облачном сервисе МТС. Для обеспечения круглосуточного видеонаблюдения был организован защищенный канал передачи данных на мобильной сети.

«С помощью умного видеонаблюдения сотрудники полигона ТБО в Краснояружском районе осуществляют визуальный контроль за территорией и получают возможность оперативного реагирования при возникновении нештатных ситуаций — пожара, аварий, несанкционированного доступа. Система интеллектуального видеонаблюдения очень универсальна и легко адаптируется под нужды заказчика, исходя из специфики его деятельности. Например, умные камеры можно настроить на контроль различных рабочих процессов, соблюдение сотрудников мер безопасности, добросовестность обслуживания клиентов, качество продукции на конвейере или при погрузке товаров. Подобные умные системы можно развернуть на любом предприятии, при необходимости дополняя их другими цифровыми продуктами, от видеоаналитики до облаков», — отметила директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева.

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