BI.ZONE запустил сервис по управлению корпоративной кибербезопасностью

Компания BI.ZONE представила сервис BI.ZONE vCISO, который поможет компаниям справиться с дефицитом экспертов по кибербезопасности. В мире не хватает 3,4 млн профильных специалистов, а в России за последние два года дефицит кадров вырос в пять раз и достиг 100 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители BI.ZONE.

Сервис позволит быстро привлечь дополнительные ресурсы для киберзащиты и решить задачи разных компаний. Организациям, в которых нет директора по кибербезопасности, BI.ZONE vCISO поможет оперативно защитить слабые места и правильно выстроить безопасность с нуля. Группам компаний сервис поможет масштабировать компетенции CISO головной организации и внедрить единый подход к киберзащите в дочерних организациях. Сервис также будет полезен бизнесу с CISO, которому нужны дополнительные ресурсы, например чтобы выполнить проект или внедрить новые процессы.

«Сегодня поиск эксперта уровня CISO в штат может занимать в среднем четыре-шесть месяцев. Эксперт BI.ZONE vCISO подключается оперативно и начинает работу в течение двух-трех недель. При этом мы гарантируем качество сервиса: наши профессионалы знакомы с самыми разными отраслями и обладают экспертным опытом как в построении процессов кибербезопасности, так и в технической составляющей. Наши специалисты также работали руководителями по кибербезопасности в крупных организациях», — сказал Андрей Быков, владелец сервиса BI.ZONE vCISO.

«vCISO — это лидер, который поможет выстроить надежную защиту, используя передовые технологии и методы. На мой взгляд, в условиях роста вызовов в области кибербезопасности и дефицита качественной экспертизы наличие данного решения крайне полезно для рынка», — отметил Дмитрий Пудов, генеральный директор NGR Softlab.

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BI.ZONE — компания по управлению цифровыми рисками, которая помогает организациям по всему миру безопасно развивать бизнес в цифровую эпоху. Специализируется на подготовке индивидуальных стратегий для сложных проектов на основе более чем 40 собственных продуктов и услуг, а также предлагает простые автоматизированные решения и аутсорсинг для небольших компаний. С момента основания в 2016 г. реализовала более 1000 проектов в сферах финансов, телекоммуникаций, энергетики, авиации и др.