Hostvm добавлен в список поддерживаемых гипервизоров СЗИ ВИ Dallas Lock

Hostvm и «Конфидент» провели цикл тестирований и подписали двусторонние сертификаты совместимости, подтверждающие корректность работы СЗИ ВИ Dallas Lock и гипервизора Hostvm.

Комбинация платформы виртуализации Hostvm и СЗИ ВИ Dallas Lock позволяет использовать комплексное решение для защиты инфраструктуры организации в среде виртуализации от несанкционированного доступа.

Hostvm — российский разработчик решений по виртуализации, предназначенных для виртуализации серверов, рабочих столов и приложений, а также для организации терминального доступа. Платформа виртуализации Hostvm включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России (№ 4407), а также поддерживает широкий спектр российских операционных систем и оборудования.

СЗИ ВИ Dallas Lock — система защиты информации в виртуальных инфраструктурах от российского центра защиты информации «Конфидент», которая предназначена для защиты конфиденциальной информации от несанкционированного доступа в виртуальных средах на базе oVirt, zVirt, «Ред виртуализация», Hostvm, KVM, VMware vSphere и Microsoft Hyper-V. СЗИ ВИ Dallas Lock включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры России (№ 2032), а также сертифицирована ФСТЭК России.