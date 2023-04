«Лаборатория Касперского» перезапустила линейку решений для защиты цифровой жизни пользователей

«Лаборатория Касперского» полностью пересмотрела подход к предоставлению кибербезопасности для домашних пользователей и открыла ранний доступ к новой линейке для части клиентов в России. Теперь компания предлагает цифровую защиту в формате единого решения — Kaspersky — по модели подписки. Пользователи смогут выбирать из трёх тарифных планов: Kaspersky Standard, Kaspersky Plus и Kaspersky Premium. На момент запуска новой линейки стоимость подписки, в частности на один год, с учётом скидки составляет от 1519 до 2199 руб. — в зависимости от тарифного плана и количества устройств.

Все тарифные планы кроссплатформенные и совместимы с устройствами на базе Windows, macOS, iOS и Android. Новая линейка защищает от всех известных киберугроз, а также предлагает новые опции.

В рамках базового плана Kaspersky Standard пользователю будет доступна антивирусная защита, а также новые функции для повышения скорости работы ПК: ускорение запуска и работы устройства, очистка места на жёстком диске.

В тарифный план Kaspersky Plus добавлена расширенная функциональность для поддержания производительности устройств, в частности диагностика «здоровья» жёсткого диска. Если с жёстким диском наблюдаются проблемы, пользователь получит уведомление, чтобы успеть сделать резервную копию важных данных. В подписку Kaspersky Plus также входит доступ к премиум-версиям Kaspersky Who Calls и менеджеру паролей — Kaspersky Password Manager.

Kaspersky Who Calls защищает от телефонного мошенничества и назойливого спама. Менеджер паролей помогает создавать надёжные пароли, безопасно их хранить, а также подскажет, если пароль утёк в открытый доступ. Kaspersky Password Manager доступен для ПК и смартфонов. Это позволяет синхронизировать базу паролей и аккаунтов пользователя на всех устройствах.

Kaspersky Premium — наиболее продвинутый уровень. Он включает все опции, доступные в Kaspersky Standard и Kaspersky Plus, а также предоставляет доступ к дополнительным возможностям. В частности, он поможет обнаружить приложения для удалённого доступа, которые злоумышленники могут использовать для кражи информации. Также в этот тарифный план входит мониторинг умных устройств и безопасности домашней сети Wi-Fi. Например, если неизвестное устройство попытается подключиться к сети Wi-Fi, приложение уведомит об этом. Пользователям будет доступно зашифрованное хранилище личных документов — в нём можно надёжно хранить важные данные, такие как скан паспорта или реквизиты банковских карт. Доступ к хранилищу можно получить как с ПК, так и со смартфона. Все подписчики Kaspersky Premium получают доступ к выделенной приоритетной линии техподдержки, которая поможет решить вопросы, связанные с цифровой защитой, в удобном формате — по телефону или в чате.

Защита личных данных и приватности — в приоритете. Во всех трёх планах решения Kaspersky будет доступна защита от сталкерского ПО, троянцев-шпионов и несанкционированного доступа к камере и микрофону. Kaspersky Plus дополнен функциональностью, благодаря которой пользователь получит уведомление, если его конфиденциальные данные из сторонних сервисов попадут в открытый доступ, в том числе в дарквеб. Решение также предложит рекомендации по дальнейшим действиям. В Kaspersky Premium добавится опция оповещения об утечке данных учётных записей, привязанных к номеру телефона. Эти нововведения — ответ на актуальные вызовы: по данным «Лаборатории Касперского», в 2022 г. злоумышленники примерно раз в два дня публиковали объявления о выложенной в свободный доступ конфиденциальной информации пользователей.

«Согласно нашему исследованию, почти каждый третий опрошенный (31%) крайне обеспокоен потенциальной кражей своих аккаунтов, а 34% — случаями массовой утечки личных данных. Наши решения предоставляют множество эффективных технологий, чтобы помочь пользователю защитить то, что важно для него. Это в том числе технологии защиты от целого спектра киберугроз, автоматические уведомления об утечках, создание и хранение надёжных паролей, мониторинг безопасности домашней сети Wi-Fi. Чтобы сделать новую линейку Kaspersky максимально удобной, мы также обновили интерфейс приложения и добавили возможность кроссплатформенного использования на популярных ОС для всех тарифных планов», — отметила Марина Титова, руководитель департамента продуктового маркетинга для потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского».

На данный момент при подписке на Kaspersky Premium всем клиентам также предоставляется бесплатный доступ к расширенной версии приложения для детской онлайн-безопасности Kaspersky Safe Kids — на один год. С его помощью родители смогут помогать своим детям безопасно исследовать цифровой мир, контролировать экранное время и определять их местонахождение в режиме реального времени по GPS, а также получать уведомление, если у ребёнка садится батарея на смартфоне.