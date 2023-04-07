Почти каждый пятый геймер в России сталкивался со взломом игрового аккаунта

Больше половины опрошенных геймеров (62%) отмечают, что игровые аккаунты сегодня недостаточно хорошо защищены, а 84% считают атаки на них серьезной проблемой для профессиональных игроков. Такие данные следуют из результатов исследования* «Лаборатории Касперского».

Согласно тому же исследованию, почти каждый пятый геймер (21%) за последние два года сталкивался со взломом игрового аккаунта. При этом 40% из них лишились внутриигровой валюты или предметов, 38% потеряли большую часть игрового прогресса, а почти 8% ― связь с другими игроками, поскольку их аккаунт оказался заблокирован. К тому же больше трети респондентов (39%) стали больше задумываться над защитой игрового аккаунта, а еще 32% поменяли свое отношение к кибербезопасности в целом. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Интересно, что в целом 40% опрошенных рассмотрели бы возможность работы в сфере кибербезопасности для повышения защищенности онлайн-гейминга. Это может свидетельствовать о том, что в игровом сообществе есть запрос на повышение безопасности геймерского пространства, и они готовы над этим работать.

«Кража игровых аккаунтов ― для многих крайне неприятный инцидент. Как правило, злоумышленники получают доступ к таким данным с помощью вредоносного ПО или фишинга. Но только кражей аккаунтов злоумышленники не ограничиваются, игровая тематика ― одна из наиболее привлекательных приманок. Например, зловредов часто распространяют под видом модов, аддонов и читов, ― отметил Дмитрий Галов, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского». ― Пользователям важно быть внимательными и критически относиться к крайне заманчивым предложениям в сети. Не переходите по сомнительным ссылкам и не вводите личные данные на подозрительных сайтах. Установите защитное решение, которое не даст перейти по фишинговой ссылке или загрузить вредоносное ПО».

«Одна из главных рекомендаций для защиты своего аккаунта ― не использовать один пароль для множества ресурсов. Также лучше не пренебрегать элементарной гигиеной в отношении своей безопасности ― менять пароль раз в три-шесть месяцев, использовать двухфакторную аутентификацию, следить за сохранностью своего почтового ящика, который как правило может использоваться для восстановления учетных данных», ― отметила Ольга Гордеева, руководитель VK Play Store.

* Опрос проведен компанией Arlington Research во второй половине 2022 г. среди 10 тыс. респондентов в 21 стране. В России опрошено 500 человек.