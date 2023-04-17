«РТК-Солар» представил импортонезависимый межсетевой экран Solar NGFW

«РТК-Солар» выпустил на рынок новое многофункциональное решение для защиты корпоративной сети – Solar NGFW. Продукт обеспечит компаниям масштабируемую, управляемую защиту от сетевых угроз в сложных условиях. Компании-пользователи нового решения получат защиту от вторжений и продвинутых угроз на основе сигнатур от Solar JSOC, контроль приложений, удобство установки, настройки, управления и обновления межсетевого экрана.

«За 2022 г. количество кибератак на российские организации выросло в 2 раза. Методы и техники совершенствуются, становятся все более сложными и целевыми - скорость выросла кратно, а действия нападающих стали максимально скрытыми. Чтобы противостоять этому злу, необходимо знать все об атакующих и малейшие детали развития атак. Глубокая экспертиза «РТК-Солар», сфокусированная на доскональном знании технологий атак, и отработанная годами практика их отражения позволяет нам уже сегодня дать ответ на ключевой технологический вызов для российского рынка сетевой защиты в виде решения нового поколения – Solar NGFW. Мы ежедневно совершенствуем технологии и разрабатываем новые сервисы для укрепления безопасного периметра организаций наших клиентов. Под защитой «РТК-Солар» находятся более 750 организаций всех отраслей экономики. Для создания комплексных решений кибербезопасности мы сформировали команду 700+ разработчиков и в течение будущих трех лет мы планируем направить более 8,8 млрд рублей инвестиций в собственные технологии», – сказал Игорь Ляпунов, генеральный директор «РТК-Солар».

Рынок межсетевых экранов нового поколения — крупнейший в сфере информационной безопасности. По оценкам аналитиков «РТК-Солар», в 2022 г. его объем в России составил 15,7 млрд руб. и занял долю в 15% от всего рынка ИБ. Однако на тот момент 80% представителей были иностранными вендорами, большинство из которых уже ушло из России. По прогнозам «РТК-Солар», в 2023 г. объем рынка сетевой безопасности составит свыше 16 млрд руб., а к 2025 достигнет 19,1 млрд. Доля российских разработок к 2025 г. вырастет до 75%. Сейчас наибольший сегмент потребителей (65%) приходится на крупнейшие отечественные компании.

Исследование «РТК-Солар» показало, что 91% российских компаний уже используют решения класса NGFW или планируют их внедрение в течение ближайших двух лет. При этом более 70% респондентов не удовлетворены используемым продуктом и собираются его менять. Отвечая на вопрос о причинах, почти половина заявила, что их не устраивает качество текущего решения, а среди представителей крупнейших организаций такой ответ дали 67% участников.

Для государственных компаний в 50% случаев причина замены – вывод используемого продукта из эксплуатации. Кроме того, ряд респондентов заявил о появлении задач, которые не решает существующий межсетевой экран. Наиболее актуально это для среднего и малого бизнеса — такую причину указали 33% участников исследования.

«Для заказчика сначала внедрение, а затем обслуживание новой системы является болью. Многих страшит сама мысль остаться один на один со сложным решением, от работоспособности которого зависит его безопасность. Особенно это важно для крупных компаний с огромной инфраструктурой, в которых очень сложно справиться своими силами, а искать узкого специалиста под конкретный продукт не менее проблематично, – сказал Александр Баринов, директор портфеля сетевых решений «РТК-Солар». – Страх возник давно, когда отечественные вендоры еще не могли позволить себе содержать достаточный штат техподдержки, либо речь шла о зарубежных компаниях, даже не имеющих представительств в нашей стране. Solar NGFW — новый российский программный продукт, сфокусированный на потребностях крупного бизнеса, позиционируется как аналог решений ушедших иностранных разработчиков ПО».

Solar NGFW 1.0 отличает уникальность сигнатур IPS (Intrusion Prevention System) от Solar JSOC, современный веб-интерфейс и стабильность работы. Продукт ориентирован на высокую производительность в сложных условиях (при использовании множества встроенных механизмов защиты с большим количеством правил и политик). Скорость межсетевого экрана уже сейчас достигает 20 Гбит/с. Производительность Solar NGFW планируется довести до 100 Гбит/с.

Solar NGFW 1.0 способен решать такие задачи как защита периметра сети от сетевых угроз, атак и вредоносного ПО, сегментация корпоративной сети и создание демилитаризованной зоны (сегмента, где расположены сетевые устройства, взаимодействующие с внешними сетями), управление доступом в интернет и к внутрикорпоративным ресурсам. Таким образом, все необходимые защитные функции учтены в одном решении. Оно же позволяет проводить глубокий анализ трафика для блокирования активности приложений и быстро реагировать на кибератаки. Архитектура продукта подразумевает его легкое масштабирование.

Решение разработано с использованием технической базы Solar webProxy, за плечами которого более десяти лет развития на российском рынке информационной безопасности. Инвестиции в разработку Solar NGFW составляют 1,2 млрд руб. на 5 лет, не включая расходы на продвижение продукта. Коммерческая продажа решения стартует в середине мая.