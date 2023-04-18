«МТС SOC» защитил телеканал «ТВ центр» от кибератак

МТС сообщила о том, что специалисты «МТС SOC» обеспечили круглосуточный мониторинг ИТ-систем телеканала «ТВ центр». Проект контроля инцидентов кибербезопасности реализован компанией «МТС RED» совместно с провайдером CloudMTS.

На фоне возросшего числа кибератак в России и мире руководство «ТВ центра» приняло решение об использовании сервисов внешнего центра мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности – «МТС SOC». Для противодействия потенциальным взломам экспертная команда МТС выполняет круглосуточный мониторинг ИТ-систем. «МТС SOC» использует современные технологии обнаружения и анализа событий информационной безопасности, осуществляет реагирование на киберинциденты и дает рекомендации по противодействию. Кроме того, «МТС RED» проводит регулярное сканирование внешнего периметра инфраструктуры «ТВ центра» на наличие уязвимостей.

«В связи с непростой внешнеполитической ситуацией и отказом производителей оборудования и программного обеспечения информационной безопасности из недружественных стран от своих обязательств, руководство компании приняло решение о расширении мер противодействия угрозам ИТ-системам. В соответствии с этим были проанализированы представленные на рынке РФ соответствующие предложения и по совокупности качественных и стоимостных характеристик для пилотирования был выбран SOC от компании «МТС RED». Опыт, полученный в рамках тестового внедрения, позволил более точно определить периметр информационной безопасности и подтвердил высокую экспертизу аналитиков SOC. В результате было произведено внедрение данного решения в промышленную эксплуатацию, что дало возможность своевременной реакции на угрозы и привлечение, в случае их возникновения, компетентных ИБ-инженеров компании МТС RED», – отметили в «ТВ центре».

Результаты пилотного проекта легли в основу соглашения, в соответствии с которым аналитики «МТС SOC» будут защищать телеканал от кибератак, применяя меры превентивной и реактивной кибербезопасности. В зону ответственности «МТС SOC» вошли контроль уязвимостей внешнего периметра инфраструктуры заказчика, а также мониторинг инцидентов кибербезопасности и выдача рекомендаций по противодействию.

Телеканал «ТВ центр» вещает во всех регионах России, его аудитория почти равна численности населения страны – 146 млн человек. Инфраструктура телеканала «ТВ центр» включает корпоративный сегмент из ряда серверов и более тысячи рабочих станций сотрудников, а также сегмент со специализированным оборудованием и программным обеспечением, необходимыми для телевещания.

«МТС SOC» изначально создавался для внутренних нужд экосистемы разнообразных сервисов МТС. Это позволило нам сформировать многопрофильную экспертизу в финансовой, телекоммуникационной, промышленной и многих других сферах. Поэтому, выйдя на коммерческий рынок, мы готовы сотрудничать, в том числе с теми организациями, защита которых требует редкого нишевого опыта и знания отраслевой специфики», – отметил руководитель «МТС SOC» Андрей Дугин.