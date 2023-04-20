«Сёрчинформ» и НИИ «Масштаб» завершили интеграцию облачной платформы с DLP- и DCAP-системой

Отечественный вендор ИБ-средств «Сёрчинформ» и российское предприятие НИИ «Масштаб», разработчик продуктов для оснащения центров обработки данных, завершили интеграцию своих решений. DLP «Сёрчинформ КИБ» и DCAP-система «Сёрчинформ FileAuditor» успешно прошли испытание совместимости с облачной платформой ЕСР VeiL.

Enterprise Cloud Platform VeiL – облачная платформа, предназначенная для создания виртуализованной инфраструктуры на базе универсальных серверных платформ. Продукт позволяет централизованно управлять всей ИТ-инфраструктурой предприятия (проводить мониторинг, журналирование, кластеризацию) на уровне лучших зарубежных и российских аналогов. ЕСР VeiL входит в состав экосистемы VeiL, которая также включает в себя брокер подключений VeiL VDI. Экосистема разработана с учётом требований ФСТЭК России и входит в реестр отечественного ПО.

«Наши специалисты постоянно работают над реализацией новых возможностей в продуктах. Решения проходят необходимые тестирования, проверки, и полностью соответствуют требованиям к качеству современных сетевых систем. Для клиентов важно, что ЕСР VeiL может быть доработана под их потребности. Платформа для контроля и виртуализации в комбинации с системами для предотвращения утечек дает хорошее сочетание и позволяет любой организации построить безопасную среду для обработки данных», — сказал Владислав Иванов, генеральный директор НИИ Масштаб».

Результаты испытаний показали полную совместимость всех серверных компонентов продуктов «Сёрчинформ» с платформой ЕСР VeiL, а также агентов для Windows и Linux (совместимость с отечественными ОС Astra Linux, «Ред ОС», Rosa Linux, «Альт» и др.). Интеграция позволяет заказчикам развернуть системы безопасности «Сёрчинформ КИБ» и «Сёрчинформ FileAuditor» в отечественной среде и обеспечить защиту конечных точек: проводить анализ данных, реализовать контентные разграничения прав доступа, контролировать целостность важной информации и ее перемещение, предотвращать утечки и т.д. Кроме того, для пользователей ЕСР VeiL доступны технологии защиты передачи данных между хостовым ПК и средой виртуализации. Например, ограничение выгрузки конфиденциальных файлов из удаленного рабочего стола.

«В текущих реалиях обеспечение безопасности инфраструктуры и данных выходит на первый план. Основная задача для «Сёрчинформ» – обеспечить всестороннюю совместимость наших решений с отечественными платформами. Особенно важно реализовать не только возможность работы СЗИ на среде виртуализации, но и обеспечить защиту самого канала от утечек, кражи и разглашения данных между пользователями или администраторами в виртуальной инфраструктуре. Именно эти задачи и были реализованы в рамках нашего партнерства. В результате мы имеем комплексное решение для построения сред безопасной работы с чувствительной информацией» — отметил Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики «Сёрчинформ».