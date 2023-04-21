Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков Облака
|

Sharp доверила резервное копирование корпоративных данных Beeline cloud

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Beeline cloud («Билайн облако») обеспечил компании Sharp резервное хранение корпоративных данных с помощью услуги Cloud backup. Это позволит исключить финансовые потери из-за вынужденных простоев, когда клиенты не получают доступа к информации и не могут оформить заказ.

Компания Sharp Electronics Russia является подразделением Sharp Europe – глобальной технологической компании, известной своим опытом как в области B2B, так и потребительских продуктов и услуг. Логистическая цепочка российского представительства предполагает взаимодействие с локальным ритейлом и производственными предприятиями.

Компания уже несколько лет сотрудничает с провайдером, который обеспечивает хранение большого массива конфиденциальной информации. Уровень оказания услуг Beeline cloud удовлетворяет всем требованиям в области ИТ-безопасности Sharp, поэтому количество совместных проектов возрастает.

Подключение услуги Cloud backup — логичное продолжение процесса переноса ключевых данных Sharp в «Билайн облако». На реализацию этого решения потребовалось две недели. После успешного запуска пилота специалисты провайдера настроили интеграцию с инфраструктурой клиента при помощи сервиса управляемого резервного копирования в облаке. Затем команда Sharp получила все необходимые инструкции по эксплуатации сервиса резервного копирования и восстановления в Beeline cloud.

Администратор системной и серверной инфраструктуры Sharp Альберт Меликулов сказал: «С каждым новым проектом ценность нашего сотрудничества с командой Beeline cloud возрастает, и это очень радует. Быстрый старт, внедрение проекта без остановки критически важных сервисов, гибкость в настройках расписания резервного копирования и удобный личный кабинет существенно упрощают задачу контроля и хранения данных. Поэтому в наших планах расширить набор используемых решений Beeline cloud и подключить сервис защиты от DDoS-атак».

Директор по продуктам Beeline cloud Александр Михалюк сказал: «Sharp очень «знаковый» для нас клиент, у которого, в силу своего масштаба и специфики, высокие требования к вычислительному оборудованию и безопасности. Наша экспертиза помогает нам понять потребности компаний такого уровня и предоставить столько ресурсов и сервисов, сколько необходимо».

Таким образом, благодаря услугам на базе Beeline cloud компания Sharp минимизировала риск потери данных на случай непредвиденных обстоятельств, например, пожара или аварий на своей площадке, а также сэкономила значительные средства, отказавшись от приобретения дополнительных серверов в пользу более гибкого и современного облачного подхода.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Авторы «почты для параноиков» Proton Mail выпустили супернадежное хранилище паролей. Утечки ему не страшны. Россиян к нему не пустят

Group-IB, основатель которой арестован, сменила имя и продала российский бизнес топ-менеджерам

В России невероятный взлет спроса на ворованные профили каршеринга. За них платят десятки тысяч, продавцы купаются в деньгах

Украинские хакеры развернули мощную атаку на российскую промышленность. От пострадавших компаний требуют выкуп в $1-2 млн

США и Англия бьют тревогу: «русские» внедряются в сети через древние «дыры» в роутерах Cisco

Власти: ведомственные данные нужно срочно убрать из общего доступа и зашифровать

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие ретро-консоли, которые можно купить сегодня: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры с функцией самоочистки: выбор ZOOM

Что такое цифровой рубль и что изменится, когда его запустят

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще