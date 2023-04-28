Security Vision сообщает о выпуске новых версий продуктов UEBA и Anomaly Detection на платформе Security Vision 5

Security Vision выпустила новые версии продуктов UEBA и Anomaly Detection на платформе Security Vision 5.

Security Vision UEBA автоматически выстраивает типовые модели поведения (пользователей, учетных записей, устройств, процессов и др.) и находит отклонения, анализируя сырые потоки данных по сетевому трафику, прокси-серверов, почтовых серверов, Windows/Linux серверов и рабочих станций.

Security Vision Anomaly Detection расширяет возможности выявления аномалий в корпоративной инфраструктуре, применяя большое количество разных моделей и методик Machine Learning, стекируя результаты отдельных моделей и объединяя полученные события в инциденты для дальнейшего расследования.

Наиболее значимые возможности Security Vision UEBA:

Интеграция с источниками данных

Продукт Security Vision UEBA содержит настроенные коннекторы для получения, нормализации и анализа сырых данных от всех популярных SIEM систем (KUMA SIEM, MaxPatrol SIEM, Pangeo RADAR, RuSIEM, NEURODAT SIEM, ArcSight SIEM, QRadar, Splunk и др.), возможность получения событий в универсальных форматах (CEF, LEEF и др.), коннекторы к NGFW и сетевым устройствам (Cisco, CheckPoint, PaloAlto, Juniper и др.), прокси серверам (Squid, Blue Coat), «озерам данных» (Kafka, Elasticsearch), а также получение логов напрямую с Windows/Linux устройств и рабочих станций.

Встроенные в платформу конструкторы интеграций позволяют в режиме no-code быстро реализовывать дополнительные интеграции с любыми иными источниками данных по большому количеству протоколов, включая графический конструктор по нормализации получаемых данных.

Настраиваемые правила и аналитический движок

Пользователям доступно несколько десятков встроенных правил для статистического анализа различных параметров активностей пользователей, учетных записей, хостов, процессов, а также объемных показателей трафика, количества соединений и др. Функционал продукта позволяет гибко расширять и настраивать новые правила анализа, настраивать их активность, оценку и порог влияния на создание итогового инцидента.

Также в платформу встроен полноценный движок правил корреляции, используя который, можно настраивать правила любой глубины и сложности. Для примера в поставку продукта включены sigma-правила и типовые правила корреляции.

Инциденты и реагирование

Все выявленные отклонения автоматически объединяются относительно объекта сработки. При превышении заданных пороговых значений система генерирует инцидент, в котором отражена вся детальная информация об объекте инцидента, связанных объектах и всех выявленных аномальных событиях.

Для обработки инцидентов в продукте настроены автоматизированные действия: отправка в системы IRP/SOAR, отправка в SIEM, добавления в Active List’ы SIEM, добавление в листы блокировки на NGFV, блокировка в сервисе каталогов и др. Пользователь может настройками регулировать выполняемые действия: включать их выполнение автоматически или вручную, управлять их видимостью на карточке инцидента. Аналогичным образом можно управлять и оповещениями по инциденту.

Система автоматически создает отдельные объекты для всех связанных атрибутов инцидента (устройства, учетные записи и др.). По каждому объекту автоматически запускаются сбор и обогащения дополнительными данными из инфраструктуры заказчика или из внешних аналитических сервисов. Процесс сбора данных и обогащения регулируется настройками системы.

Для работы с выявленными инцидентами и связанными объектами в продукте реализованы встроенные рабочие процессы, которые управляют жизненным циклом инцидента, обогащениями, а также позволяют выполнять действия. Встроенный в платформу конструктор рабочих процессов позволяет пользователям кастомизировать необходимый процесс реагирования и настраивать взаимодействие с внешними системами.

В платформе доступны гибкие возможности по созданию и настройке дополнительных действий по реагированию, сбору и обогащению данными как полученного инцидента, так и всех связанных с ним объектов инфраструктуры заказчика или внешних систем.

Визуализация и отчетность

В карточке инцидента все выявленные события по объекту отображены в виде Timeline с соблюдением хронологии их возникновения. Большое количестве ссылок на связанные объекты (устройства, учетные записи, процессы и др.) позволяет переходить на их карточки для получения дополнительных данных и анализа.

Дополнительно все связанные объекты и атрибуты отображаются в виде графа, который позволяет выстроить связи между объектами инцидента и быстро перейти на детальную информацию по ним. Пользователь может добавлять дополнительные действия на графе для реагирования, обогащения данными или построения дополнительных связей.

Общие представления и дашборды позволяют посмотреть сводную информацию по всем выявленным объектам, в соответствии с рассчитанным рейтингом. Drill-down позволяет просмотреть детализацию по каждой группе анализа.

По каждому объекту в системе реализована возможность выгрузки отчетов, содержащих всю детальную информацию о выявленных сработках и объектах нарушений. Сводные отчеты за период могут быть выгружены вручную или получены по расписанию по различным каналам: по электронной почте, Telegram и др.

Конструктор отчетности и дашбордов, встроенный в платформу, позволяет пользователям самостоятельно настраивать требуемую отчетность и визуализацию данных в режиме no-code без использования каких-либо внешних продуктов и тулов.

Наиболее значимые возможности Security Vision Anomaly Detection:

В дополнение ко всем указанным выше возможностям пользователь получает большое количество преднастроенных и обученных моделей Machine Learning, которые существенно расширяют возможности по детекту аномальных и подозрительных действий в корпоративной инфраструктуре, не выявляемых правилами корреляции и функционалом стандартных СЗИ.

В продукте применяются различные методики ML, обученные модели на различных датасетах, связанных с активностью ботнетов, ВПО, DDOS атак и др., модели «без учителя», автоматически апроксимирующих активности и выявляющих отклонения по различным комбинациям параметров, нейросети, учитывающих последовательность событий и их взаимосвязи и др. Полученные в результате сработки автоматически обрабатываются, группируются в наборы событий, применяется дедупликация данных.

Применяемые в продукте модели автоматически регулярно переобучаются на данных заказчика, адаптируясь под настройки инфраструктуры, сетевую, техническую и пользовательскую активность. Используется как ручной, так и автоматический подбор параметров моделей для повышения качества выявляемых сработок.

В продукте встроены возможности применения «белых списков» для настройки исключений. Также модели автоматически учитывают сработки false-positive при последующем переобучении моделей.

Справка о платформе Security Vision

Security Vision – единственная российская ИТ-платформа, позволяющая роботизировать до 95% программно-технических функций оператора информационной безопасности. Является 100% российской разработкой и включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Имеет все необходимые для работы разрешительные лицензии ФСТЭК и ФСБ. Сертифицирована ФСТЭК по 4 уровню доверия (сертификат соответствия ФСТЭК № 4194 от 19.12.2019).

Программные продукты на платформе Security Vision решают такие задачи, как:

создание единого ситуационного центра кибербезопасности;

выявление атак и инцидентов кибербезопасности на ранних стадиях за счет анализа событий, поступающих от различных средств защиты информации;

консолидация оперативной информации и ее анализ в реальном времени для расследования инцидентов кибербезопасности и принятия управленческих решений;

сокращение времени реагирования за счет автоматизации ключевых процедур и сценариев реагирования, роботизации функций оператора информационной безопасности;

автоматическое обеспечение контроля соответствия требованиям регуляторов, национальным и международным стандартам.