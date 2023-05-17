Kaspersky Who Calls: в I квартале 2023 г. доля столкнувшихся с классическим телефонным мошенничеством выросла на три процентных пункта

По данным решения Kaspersky Who Calls*, в I квартале 2023 г. доля российских пользователей, которым поступали телефонные звонки с неизвестных номеров с подозрением на мошенничество, увеличилась на три процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. и достигла показателя в 29%. В апреле 2023 г., по предварительным данным, этот показатель составил около 16%. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

«В прошлом году для обзвонов злоумышленники массово переключились на мессенджеры, объясняя жертвам это тем, что необходимо использовать зашифрованный канал связи. Одновременно с этим сегодня уровень традиционного телефонного мошенничества вновь начинает расти. Более того, в 2023 г. злоумышленники начали выманивать у пользователей конфиденциальные данные для доступа не только к финансовым, но и к другим, например, информационным сервисам. Последние становятся промежуточным этапом для дальнейших атак на счета жертвы», — сказал Сергей Голованов, главный эксперт «Лаборатории Касперского».

«В начале этого года мы фиксируем много комментариев** среди пользователей нашего решения, в которых речь идет о мошеннической схеме со сменой номера. Абоненту звонит якобы сотрудник банка и уведомляет, что от имени клиента была подана заявка о смене номера в личном кабинете или приложении. Человека просят подтвердить эти изменения и заодно выманивают конфиденциальные данные. В марте 2023 г. по сравнению с январем количество жалоб на эту мошенническую схему выросло на 43%», — отметил Виталий Воробьев, старший аналитик Kaspersky Who Calls.

В остальном схемы злоумышленников не сильно меняются в зависимости от канала связи, актуальными остаются звонки якобы от службы безопасности банка, правоохранительных органов, предложения работы или приглашения принять участие в невероятно щедрых акциях или конкурсах, а также различные комбинации из них. Среди уловок мошенников — размещение официальных логотипов в качестве аватарки и звонки с номеров, похожих на официальные.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, эксперты рекомендуют пользователям: при малейших сомнениях завершать телефонный разговор; не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, даже если их прислали знакомые; не передавать никому свои конфиденциальные данные: пароли и логины от учетных записей в сервисах, коды из СМС и push-уведомлений; использовать специальное решение, которое подскажет, если на тот или иной номер поступали жалобы на мошенничество.

* Данные получены с помощью анонимизированной статистики приложения Kaspersky Who Calls за январь-март 2022 г., а также январь-апрель 2023 г.

** Данные на основе анонимизированных отзывов, которые пользователи Kaspersky Who Calls могут оставлять в приложении, за январь-апрель 2023 г.