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«СёрчИнформ» проведет конференцию, где расскажет о запуске франшизы по ИБ-аутсорсингу

«СёрчИнформ» приглашает на конференцию «Как стать сервис-провайдером в инфобезе: быстрый старт». На ней вендор презентует условия франшизы для компаний, которые хотят выйти на рынок ИБ-аутсорсинга.

ИБ-аутсорсинг от «СёрчИнформ» – это сервис, в рамках которого клиент получает полную защиту от внутренних угроз: утечек информации, корпоративного мошенничества, неправомерного доступа к данным и мн. др. Провайдер берет на себя все задачи: установку защитного ПО, его настройку, аналитику, расследования. Это востребованный формат защиты для компаний, у которых нет собственного отдела информационной безопасности или он перегружен. Компания «СёрчИнформ» с 2019 года развивала это направление самостоятельно, с июня запускает франшизу.

«СёрчИнформ» предлагает привлекательные условия, которые позволят партнеру быстро занять место на растущем рынке ИБ-услуг. В рамках программы вендор обеспечит обучение ИБ-аналитика, техническую поддержку, поможет с маркетингом и организацией продаж. По расчетам «СёрчИнформ» 1 ИБ-аналитик может обслуживать до 4 компаний и приносить сервис-провайдеру от 500 тысяч рублей чистой прибыли в месяц.

На конференции «Как стать сервис-провайдером в инфобезе: быстрый старт» будут представлены эксклюзивные условия для первых партнеров. Мероприятие пройдет 20 июня в Москве в отеле Marriott, участники смогут задать вопросы топ-менеджерам и техническим специалистам «СёрчИнформ».

Участие в конференции бесплатное для собственников и директоров сервисных ИТ-компаний, «СёрчИнформ» оплачивает проживание иногородних участников в отеле Marriott (1 человек от компании с числом сотрудников 10 и более). Посмотреть программу и зарегистрироваться можно по ссылке.

Токен: Kra249CWYРекламодатель: ООО "СерчИнформ"ИНН/ОГРН: 7704306397/1157746137955Сайт: https://www.searchinform.ru/

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