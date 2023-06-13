BI.ZONE обнаружила массовую фишинговую рассылку под видом документов о мобилизации

BI.ZONE зафиксировала рассылку фишинговых писем. Злоумышленники использовали спуфинг, то есть подделывали адрес отправителя: для получателя письмо выглядело как сообщение из госорганов. Об этом CNews сообщили представители BI.ZONE.

Жертвам приходили письма с темами: «Призыв по мобилизации», «Всеобщая мобилизация 2023», «Сверка документов военкомат», «Призывники 2023 список» и пр. И тема, и текст сообщения убеждали пользователя открыть прикрепленный архив или скачать его по ссылке.

В архиве был вредоносный файл, который устанавливал на устройство троян DCRat. Такое ПО позволяет атакующим получить полный контроль над скомпрометированной системой.

С помощью DCRat злоумышленники делают скриншоты, записывают последовательность нажатия клавиш, получают содержимое буфера обмена и т. д. В итоге у преступников могут оказаться логины и пароли от корпоративных аккаунтов, финансовая информация, персональные данные, а также другие конфиденциальные сведения.

Олег Скулкин, руководитель управления киберразведки BI.ZONE: «Даже неподготовленные злоумышленники достигают целей, когда используют злободневные темы и человеческий фактор. К сожалению, избежать подобных угроз практически невозможно. Поэтому организации должны обеспечить адекватную защиту от современных фишинговых атак».

Защита от подобных рассылок — нетривиальная задача. Настройки безопасности сервера электронной почты будут неэффективны без программных дополнений, поведенческого и сигнатурного анализа писем. Поэтому важно применять специализированные защитные сервисы, которые умеют отсеивать спуфинг еще до того, как он попадет к получателю.

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BI.ZONE — компания по управлению цифровыми рисками. Специализируется на подготовке индивидуальных стратегий для сложных проектов на основе более чем 40 собственных продуктов и услуг, а также предлагает простые автоматизированные решения и аутсорсинг для небольших компаний. С момента основания в 2016 г. реализовала более 1000 проектов в сферах финансов, телекоммуникаций, энергетики, авиации и др.