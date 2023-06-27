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«КриптоПро Ключ» – новое слово в безопасности мобильной подписи

Компания «КриптоПро» объявляет о разработке принципиально нового комплексного продукта для мобильной подписи – «КриптоПро Ключ», мобильных SDK и мобильных приложений на их основе.

Разработка ведется по техническому заданию, согласованному в мае 2023 г. с ФСБ России. Среди различных вариантов использования «КриптоПро Ключа» доступен инновационный способ защиты ключей подписи. Их безопасность при хранении в мобильных устройствах обеспечивается с помощью ключей защиты, которые находятся на серверной стороне в HSM в неизвлекаемом виде.

Станислав Смышляев, заместитель генерального директора компании «КриптоПро»: «Чтобы обеспечить наивысшую степень защиты пользовательских ключей, нашими криптографами было разработано семейство совершенно новых криптографических протоколов DKSSP. Они позволяют вовсе обойтись без расшифрования пользовательских ключей, обеспечивая их безопасность даже в случае частичной компрометации устройства пользователя. Ключ подписи не появляется в чистом виде на устройстве ни в один момент времени, все операции с ним производятся распределенным образом. Это позволяет защититься от компрометации ключа пользователя не только в случае потери мобильного телефона, но даже и в случае полной компрометации серверных компонент или присутствия вредоносного ПО в телефоне пользователя. Пожалуй, уровень безопасности ключей в рамках такого решения превосходит даже тот, что можно достичь в рамках концепции «облачной» (дистанционной) подписи, для которой требования ФСБ России пока не утверждены».

Для реализации новых механизмов безопасности в «КриптоПро Ключе» был доработан и уже получил сертификаты ФСБ защищенный аппаратный криптографический модуль «КриптоПро HSM». Новая версия HSM получила наименование 2.0 R3.

«КриптоПро Ключ» разрабатывается с учетом максимального сохранения в нем преемственности с серверным API и API для разработки мобильных приложений «КриптоПро DSS», чтобы обеспечить бесшовную миграцию заказчиков на новый продукт. Для интеграции «КриптоПро Ключа» в мобильные приложения разрабатываются два SDK, наследующих интерфейсы DSS Client SDK и myDSS SDK. Также разрабатывается ряд законченных приложений на их основе, семейство которых откроют одноименное мобильное приложение «КриптоПро Ключ» и мобильное приложение «МойКлюч» от SafeTech.

Денис Калемберг, генеральный директор компании SafeTech: «Мы рады представить новую, современную и отвечающую новым веяниям версию технологии мобильной подписи, которую мы совместно с компанией «КриптоПро» разрабатываем уже более восьми лет. Мы с удовольствием замечаем, что технология прошла эволюцию от платформы для энтузиастов до зрелой технологии, без которой множество людей уже не представляют свою повседневную деятельность. Мы уверены в том, что новая версия SDK будет востребована внутри приложений аккредитованных удостоверяющих центров, финансовых организаций и других предприятий чтобы предоставлять пользователям лучший опыт по использованию квалифицированной электронной подписи. А приложение «МойКлюч» послужит площадкой для быстрого старта для новых клиентов».

Токен: Kra23dkq8Рекламодатель: ООО «КРИПТО-ПРО»ИНН/ОГРН: 7717107991 / 1037700085444Сайт: https://www.cryptopro.ru/

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