Имитация российских маркетплейсов выросла в 11 раз

По данным Координационного центра доменов .RU/.РФ, число заблокированных фишинговых сайтов, имитировавших сервисы российских маркетплейсов, за I полугодие 2023 г. выросло более чем в 11 раз по сравнению с тем же периодом 2022 г. В списке лидеров Youla ( заблокировано 1,757 тыс. доменов) и Ozon (1,509 тыс. доменов). При этом за первое полугодие 2022 г. было заблокировано 94 фишинговых домена по сервису Youla и 89 – по Ozon. Об этом CNews сообщили представители Координационного центра доменов.

Основными схемами мошенничества на маркетплейсах являются поддельная доставка, когда пользователь вводит данные своей карты на фишинговом сайте, после чего с нее списываются средства, а также различные схемы «угона» личных кабинетов продавцов, из которых затем выводятся средства, а товары распродаются по бросовым ценам. Распространяются фишинговые ссылки, в основном, в мессенджерах, так как особенности предпросмотра ссылок во многих из них позволяют скрывать часть доменного имени.

Как сказал директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев, объемы фишинга постоянно растут: «Так, за шесть месяцев 2022 г. в зонах .RU и .РФ было заблокировано 5000 фишинговых сайтов, а за неполные шесть месяцев 2023 г. – уже более 18 тыс. И это больше, чем по итогам всего 2022 г., когда в Рунете было заблокировано 15,3 тыс. фишинговых ресурсов».

«Маркетплейсы сегодня – ядро российской электронной коммерции, они имеют значительные обороты и, что важно для фишеров, большое число слабо подготовленных пользователей, которые легко попадаются на удочку мошенников. Мы, со своей стороны, активно боремся с фишерами, и доменные зоны .RU и .РФ отличаются самой быстрой в мире скоростью реакции на жалобы пользователей – в среднем, проходит всего 25,5 часов от подачи обращения до разделегирования мошеннического домена», - сказал Андрей Воробьев.

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Координационный центр доменов .RU/.РФ выполняет функции национальной регистратуры и обладает полномочиями по выработке правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, аккредитации регистраторов и исследования перспективных проектов, связанных с развитием российских доменов верхнего уровня.