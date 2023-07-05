Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Администратору
|

R-Vision выпустила платформу UEBA 1.14 для обнаружении угроз и расследовании инцидентов

R-Vision представила обновленную платформу для анализа поведения объектов и выявления аномалий R-Vision UEBA 1.14, ранее известную как R-Vision SENSE. Вместе с новым названием продукт получил ряд значимых изменений. В частности, в нем была реализована интеграция с технологией R-Vision Endpoint, расширяющая возможности сбора данных с конечных устройств. Также разработчик усовершенствовал карточку объекта, что позволяет аналитикам ИБ использовать больше контекста при поиске причин аномалий.

С выходом версии 1.14 платформа R-Vision SENSE была переименована в R-Vision UEBA. Смена названия отражает уровень зрелости продукта, функциональные возможности которого соответствуют требованиям решений класса (UEBA) User and Entity Behavior Analytics.

В новой версии пользователям стал доступен более широкий спектр событий и телеметрии, получаемых из различных операционных систем, включая: Windows, Linux и macOS. Данное обновление позволяет расширить объем получаемых данных с конечных устройств, что обеспечивает аналитиков ИБ более качественными событиями для их последующего изучения. Это стало возможным благодаря интеграции платформы R-Vision UEBA с технологией R-Vision Endpoint.

Ряд других важных функциональных доработок компания R-Vision внесла в карточку объекта, обогатив ее дополнительной информацией. Теперь, помимо базовой информации, в карточке отражаются технические характеристики объекта, а также связанные с ним сущности. Благодаря этому можно быстрее получить доступ к объекту и полному контексту по нему и значительно ускорить поиск причин аномалий.

Кроме этого, разработчик добавил в карточку объекта новую вкладку «Аналитика за сутки», в которой отображается изменение рейтинга, аномалии и задействованные устройства за последние 24 часа. При обнаружении объекта с высоким рейтингом аналитики ИБ могут с помощью одного клика просмотреть все действия пользователей за последние сутки и определить, являются ли они аномальными и требуется ли дальнейшее расследование.

Другие улучшения платформы связаны с расширением уже существующего списка атрибутов и новыми моделями данных, которыми вендор дополнил R-Vision UEBA 1.14. Нововведение дает возможность получать больше контекста по событиям и проводить более детальный анализ при выявлении аномалий в корпоративной инфраструктуре.

«Специалистам кибербезопасности крайне важно иметь инструменты, которые позволяют оперативно получать важные для проведения расследований артефакты, эффективно анализировать поведение объектов и выявлять аномалии. Таким образом, они могут сокращать время на обнаружение и изучение атак. Все улучшения, которые мы внесли в платформу R-Vision UEBA 1.14, как раз направлены на то, чтобы обеспечить аналитиков ИБ возможностью быстрого и успешного выявления аномалий. В частности, новая опция группировки идентичных событий в рамках функционала таймлайн помогает ускорить процесс обработки огромных объемов данных, определить, какие события имеют наибольшее влияние на безопасность предприятия, и принять меры по их предотвращению», – сказал Виктор Никуличев, менеджер продукта R-Vision UEBA компании R-Vision.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россиян оставили без билетов на поезд. Сайт РЖД сбоит третьи сутки подряд

Две трети популярных файерволлов Fortinet полностью беззащитны перед хакерами. Производитель не закрывает «дыру»

CNews Analytics опубликовал CNews100 — рейтинг 100 крупнейших ИТ-компаний России

У ФСБ и полиции появилась система тотальной слежки за россиянами. WhatsApp, Telegram и Signal больше не безопасны

Dr.Web отстоял право ограничивать доступ к сайтам микрофинансовых фирм и называть услуги МФО «кабальными»

Найден новый метод перехвата управления БПЛА Mavic Pro

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Какие гаджеты взять с собой в отпуск: выбор ZOOM

Лучшие проточные электрические водонагреватели до 5000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi-управлением: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена «северная Атлантида» — легендарный затерянный город, поглощенный морем

Наконец-то нейросеть научили рассуждать — это ускорит научные открытия

Найден ответ, почему у Юпитера меняются его знаменитые полосы
Показать еще