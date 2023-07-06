«Инфотекс» получила сертификаты ФСБ России на ViPNet HSM

«Инфотекс» объявила о получении сертификатов ФСБ России для программно-аппаратного комплекса ViPNet Hardware Security Module (ViPNet HSM).

Сертификаты №СФ/124-4538 от 21 июня 2023 г., №СФ/124-4539 от 21 июня 2023 г. подтверждают соответствие ПАК ViPNet HSM (варианты исполнения 7 и 8 соответственно) требованиям к средствам криптографической защиты информации класса КВ, требованиям к средствам электронной подписи, утвержденным приказом ФСБ России от 27 декабря.2011 г. №796, установленным для класса КВ2.

ViPNet HSM – это универсальный криптографический модуль, предоставляющий интерфейс PKCS#11 для встраивания. ViPNet HSM может также использоваться в качестве платформы для разработки криптографических сервисов. К примеру, на его базе разработан сервер электронной подписи ViPNet PKI Service.

Особенностью 8 варианта исполнения ПАК ViPNet HSM является использование сертифицированного физического генератора случайных чисел (ГСЧ) компании «Гроссмейстер». ГСЧ основан на свойстве недетерминированности физических процессов восстановления состояния шумящего диода, что исключает недостатки, присущие программным генераторам случайных чисел.

«Полученный сертификат ФСБ России на ПАК ViPNet HSM с аппаратным сертифицированным ГСЧ в его составе – результат нашего многолетнего сотрудничества с компанией «Гроссмейстер». Его использование в криптографическом модуле позволяет решить вопрос получения правильной инициализирующей последовательности для работы СКЗИ и средств ЭП высокого класса защищенности без применения дисков ДСДР. Мы планируем расширить линейку продуктов ViPNet, оснащенных ГСЧ «Гроссмейстер», что, в свою очередь, облегчит нашим заказчикам эксплуатацию решений «Инфотекс», – отметил Дмитрий Гусев, заместитель генерального директора Инфотекс.

«Действительно, ГСЧ «Гроссмейстер» соответствует требованиям регулятора к средствам криптографической защиты информации, в том числе в части требований к анализу программного и аппаратного обеспечения для генераторов случайных чисел. Отмечу, что возможность использования ГСЧ «Гроссмейстер» вместо зарубежных аналогов отвечает актуальной политике импортозамещения. Мы признательны компании «Инфотекс» за то внимание к нашей продукции, которое позволило генератору случайных чисел перейти из разряда удачных разработок в категорию промышленно используемых изделий. Специалисты «Инфотекс» подсказали некоторые моменты, которые научили ГСЧ, образно говоря, летать», – сказал Петр Ершевич, генеральный директор компании «Гроссмейстер».