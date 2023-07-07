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Positive Technologies добавила в PT ICS пакет экспертизы для обнаружения кибератак на MasterSCADA

Пакет экспертизы для платформы PT ICS позволяет выявлять киберугрозы в системах промышленной автоматизации, создаваемые «МПС софт». Обновление совместимо с новой полнофункциональной платформой MasterSCADA 4D, предназначенной для разработки средств автоматизации и диспетчеризации технологических процессов, а также поддерживает MasterSCADA 3.X. Выявляются атаки и на OPC-серверы, которые собирают данные с контроллеров и передают системам, — Modbus Universal MasterOPC Server и Multi-Protocol MasterOPC Server.

С помощью пакета экспертизы можно обнаружить подозрительные действия, способные негативно повлиять на технологический процесс. Например, PT ICS сообщит оператору, если конфигурационный файл MasterOPC изменится, и позволит предотвратить несанкционированное отключение защитных механизмов или выбор некорректных параметров работы. Кроме того, теперь платформа выявляет нелегитимную подмену исполняемых файлов, остановку важных для производственного цикла процессов и сервисов (таких как MasterOPC Server), манипуляции с файлами MasterSCADA, стирание журналов и другие опасные действия.

Система MasterSCADA включена в реестр российского ПО и имеет свыше 100 тыс. инсталляций, внедрена более чем в 30 отраслях и предназначена для проектов промышленной автоматизации любого масштаба и сложности — от небольших производственных площадок до крупных территориально распределенных комплексов.

«В 2022 г. почти каждая десятая успешная атака на организации приходилась на промышленные предприятия, а число инцидентов за год выросло на 7%. В этих условиях необходимо повышать уровень защищенности SCADA-систем и другого ПО для автоматизации технологических процессов — тем более что сегодня многие учреждения оперативно переходят на новые для них отечественные продукты. Пакеты экспертизы PT ICS суммируют данные, полученные в ходе тестирований на проникновение, и опыт экспертного центра безопасности (PT ESC), позволяют обнаруживать злоумышленника на всех этапах развития атаки в промышленных средах и своевременно принимать управленческие решения», — отметил Евгений Орлов, руководитель направления информационной безопасности промышленных систем Positive Technologies.

Пакет экспертизы доступен для установки с последней версией MaxPatrol SIEM, который входит в состав платформы PT ICS. Ранее Positive Technologies выпустила пакеты экспертизы для выявления кибератак на системы Yokogawa и TRACE MODE.

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