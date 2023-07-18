Удаленка удаленке рознь: злоумышленники выманивают доступ к онлайн-банкингу с помощью поддельных приложений

Злоумышленники начали активно распространять в мессенджерах модифицированные версии программ для удаленного доступа под видом приложений служб поддержки российских банков. Они меняют сами названия программ и иконки (добавляют наименование и визуал нужного банка), а также надписи в некоторых текстовых полях. Такую схему обнаружили эксперты «Лаборатории Касперского». Цель злоумышленников — получить доступ к онлайн-банкингу на устройствах с Android. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Что за приложения. Атакующие копируют легитимные приложения для удаленного доступа, одно из которых также есть в Google Play, но намеренно вводят людей в заблуждение, модифицируя их. Легитимные приложения представляют собой программы с открытым исходным кодом, поэтому для злоумышленников не составило особого труда создать на их основе поддельные. Также эксперты столкнулись со случаями модификации готовых установочных пакетов.

Как выглядит схема. Сначала мошенник звонит потенциальной жертве, в большинстве случаев — через мессенджер, вероятно, с аккаунта-однодневки. Он представляется сотрудником службы поддержки банка и под разными предлогами побуждает человека установить приложение, которое присылает в сообщении в виде файла — установочного пакета. После этого злоумышленнику остается только узнать у доверчивой жертвы необходимые данные, чтобы получить удаленный доступ к смартфону.

При чем тут эволюция. Ранее злоумышленники уже использовали одну из обозначенных легитимных программ для удаленного доступа, чтобы обманным путем добраться до онлайн-банкинга на мобильных устройствах. Мошенники звонили потенциальным жертвам и вынуждали скачать приложение напрямую из Google Play. Здесь им «помогал» тот факт, что если составить поисковой запрос определенным образом, то первым результатом в выдаче оказывалась именно эта программа. Интересно, что большое количество негативных комментариев в отзывах под ней злоумышленники могли объяснять, например, делом рук конкурентов. Сейчас схема обмана эволюционировала: вероятно мошенники поняли, что многих смущает не имеющее отношения к банкам название и внешний вид ПО, поэтому они стали рассылать модифицированные версии программ пользователям в популярных мессенджерах.

«Еще в прошлом году, судя по отзывам на Google Play, чтобы вынудить жертву найти в сторе и скачать определенную программу для удаленного доступа, злоумышленники изобретали самые разные приемы. Например, ссылались на то, что приложение переименовали якобы из-за санкций, поэтому оно не имеет ничего общего с тем или иным банком. Пытались запугать тем, что только с этим приложением данные будут в безопасности или что оно необходимо, чтобы никакое другое устройство не могло подключиться к личному кабинету клиента. Встречались и другие поводы — якобы на пользователя пытались оформить кредит и, чтобы отменить операцию, нужно воспользоваться ПО службы поддержки банка. Не исключаем, что похожие легенды могли использоваться злоумышленниками, когда они начали распространять уже модифицированные версии программ для удаленного доступа», — отметил Дмитрий Калинин, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

«Лаборатория Касперского» защищает пользователей от модифицированных версий приложений удаленного доступа и детектирует их как Trojan.AndroidOS.Fakeapp.fm.

Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, специалисты рекомендуют: не переходите по ссылкам и не скачивайте присланные файлы из сомнительных сообщений; скачивайте программы только с официальных ресурсов — из магазинов приложений или сайтов компаний-разработчиков; перед тем как скачать то или иное приложение из магазина, посмотрите отзывы о нем, обратите внимание на рейтинг; помните, если вас просят сделать что-либо быстро и запугивают, — вероятнее всего, это мошенники; используйте надежное защитное решение на всех своих устройствах: оно не даст установить вредоносное или подозрительное приложение.