На IT IS conf экспертное сообщество обсудило главные тенденции в сфере информационных технологий и кибербезопасности

14 июля в рамках крупнейшей конференции о тенденциях в ИТ и ИБ IT IS conf эксперты по кибербезопасности страны обсудили актуальные вопросы импортозамещения, кадрового голода, увеличения количества кибератак, а также стратегической важности разработки отечественных решений. В этом году мероприятие вышло на новый уровень: на конференции собрались ведущие специалисты в сфере кибербезопасности со всей страны, а также представители органов государственной власти.

Участников IT IS conf ждали пленарные заседания, презентации новых решений, практические кейсы и большая выставочная зона отечественных производителей.

Деловая часть конференции началась с планерного заседания, в ходе которого эксперты отметили, что подход к информационной безопасности (ИБ) существенно изменился. Сегодня большинство компаний стали активно выделять ресурсы на защиту информации, обучение сотрудников, а также взяли курс на создание полноценных отделов по управлению ИБ.

Валентин Богданов, генеральный директор, УЦСБ:

«Основное изменение в том, что информационная безопасность для наших Заказчиков из виртуальной проблемы превратилась в реальную угрозу. Если раньше массовые атаки и проникновения были для нас чем-то далеким, то сейчас это реальность, в которой мы все живем.

Кроме того, все актуальнее становится услуга «безопасность как сервис». Мы понимаем, что без профессионалов, которые умеют качественно расследовать инциденты информационной безопасности и разбирать их последствия, просто невозможно развиваться».

Михаил Пономарьков, Министр цифрового развития Свердловской области подтвердил слова Валентина Богданова и отметил, что в Правительстве Свердловской области ведется активная работа по реализации централизованной модели управления ИБ.

Также Михаил Пономарьков добавил, что на текущий момент в Правительстве Свердловской области функционирует полностью импортозамещенный ЦОД.

Артем Калашников, управляющий директор Центра информационной безопасности дочерних и зависимых обществ, АО «Газпромбанк»:

«Почти половина из того набора средств, которые мы использовали, превратились в «кирпич». Многие продукты удалось быстро заменить, но еще остаются решения, которые нам все еще приходится импортозамещать».

Эльман Бейбутов, директор по развитию продуктового бизнеса, Positive Technologies, отметил, что самое сложное при переходе на отечественные решения – это поменять самих себя, и те процессы, которые годами запускались и налаживались.

В ходе обсуждения вопроса импортозамещения, Валентин Богданов отметил, что самый низкий уровень импортозамещения реализован в сфере радиоэлектронной и микроэлектронной продукции и составляет всего 5-10%, однако уже предпринимаются серьезные шаги для решения этой проблемы. Так, на «ИННОПРОМ-2023» было подписано соглашение между Минпромторгом, Минобрнауки и УрФУ о создании партнерства в сфере развития и кадрового обеспечения электронной промышленности.

Евгений Гурарий, помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, поднял вопрос кадрового голода.

«Вопрос кадров в сфере информационной безопасности – самый проблемный во всей ИТ-отрасли. В текущих реалиях идет колоссальная борьба за высококвалифицированных сотрудников, кадровый вопрос стал большим вызовом и для компаний, и для университетов. Могу сказать, что в УрФО мы очень активно работаем над решением данной проблемы», – отметил Евгений.

По итогам пленарного заседания спикеры единогласно пришли к выводу, что «безопасникам» необходимо думать на несколько шагов вперед и выстраивать стратегию защиты, направленную на минимизацию возможных рисков.

Кроме того, были выделены главные цели киберпреступников в 2023 году ввиду высокой важности – это КИИ, АСУ ТП и системы автоматизации.

Справка: IT IS conf – крупнейшая на Урале конференция в сфере информационных технологий и информационной безопасности. В этом году в конференции приняло участие более 600 человек – экспертов в сфере информационных технологий и безопасности со всей страны, руководителей ИТ-компаний, глав профильных министерств и представителей бизнес-структур. Организатор события – Уральский центр систем безопасности. Мероприятие проводится при поддержке министерства цифрового развития и связи Свердловской области. В числе партнеров конференции ведущие российские ИТ-компании: Аквариус, Positive Technologies, МегаФон, Netwell, UDV Group, Яндекс 360 и другие.