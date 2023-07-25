«Цифровые технологии» и «Актив» подтвердили совместимость своих продуктов для защиты информации

«Цифровые технологии» и «Актив» подтвердили корректность совместной работы программы для подписи и шифрования файлов «КриптоАРМ ГОСТ» версии 3 и устройств «Рутокен».

Компании провели серию тестирований на совместимость продуктов «Рутокен» с решением «КриптоАРМ ГОСТ» новой версии 3 – программой для создания и проверки электронной подписи, поддержки юридически значимого документооборота, а также защиты конфиденциальности данных посредством шифрования. Пользователи могут подписывать и шифровать конфиденциальные документы при помощи квалифицированной электронной подписи как на персональном компьютере, так и на смартфонах на ОС Android, iOS и «Аврора».

Подтверждена корректная работа следующих ключевых носителей и средств криптографической защиты информации «Рутокен»: флагманской линейки USB-токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0», в том числе семейство устройств «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC», и «Рутокен Lite». Продукты «Рутокен» сертифицированы во ФСТЭК и ФСБ России. Работать с «Рутокен» в мобильной и настольной версиях «КриптоАРМ ГОСТ 3» можно с помощью беспроводного канала NFC или классического контактного подключения к разъемам USB-A или USB-C. В этой версии «КриптоАРМ ГОСТ» на устройствах Apple с iOS/iPadOS 16.2 стала возможна работа USB-токенов «Рутокен».

По итогам тестирования стороны подписали сертификат, который подтверждает, что пользователям в полном объеме доступны все функции продуктов. Производители гарантируют стабильную работу программного обеспечения и их техническую совместимость.

Павел Анфимов, руководитель отдела продуктов и интеграций, компания «Актив», сказал: «Мы регулярно проводим тесты совместимости наших продуктов с ведущими отечественными компаниями-разработчиками, поддерживая тем самым импортонезависимый подход к решению задач по информационной безопасности. Компании, которые применяют электронный документооборот и используют решение «КриптоАРМ ГОСТ» для подписания документов, теперь удобнее использовать устройства «Рутокен».

Михаил Герасимов, директор компании «Цифровые технологии», отметил: «Использование устройств из линейки «Рутокен» вместе с «КриптоАРМ ГОСТ 3» позволит нашим пользователям обеспечить максимально высокий уровень безопасности эксплуатации ключей подписи и шифрования, исключая возможность их копирования или несанкционированного использования. Со своей стороны, мы гордимся устоявшимся фактом, что все устройства «Рутокен», в том числе самые последние, поддерживаются в продуктах «КриптоАРМ».